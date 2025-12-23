Olevano sul Tusciano, nascondeva droga nella macchinetta del caffè: arrestato

Oltre alla sostanza stupefacente, sono stati sequestrati anche un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento

Il 19 dicembre, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Battipaglia hanno tratto in arresto C.A., ad Olevano sul Tusciano, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione

Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, l’operazione è scattata in seguito a una perquisizione personale e domiciliare. Durante i controlli, gli agenti avrebbero rinvenuto circa 19 grammi di cocaina, nascosti all’interno di una macchinetta del caffè. Oltre alla sostanza stupefacente, sono stati sequestrati anche un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento, elementi ritenuti compatibili con un’attività di spaccio.

Contesto e rilievo dell’operazione

Le forze dell’ordine, negli ultimi mesi, hanno intensificato le verifiche nei comuni limitrofi con l’obiettivo di individuare e reprimere fenomeni legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

