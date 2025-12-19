Scoperto con 60 kg di hashish nascosti in un tir: arrestato sull’A2 a Sala Consilina

Un carico di circa 60 chili di hashish, occultato all’interno di un autoarticolato in transito nel Vallo di Diano, è stato scoperto dagli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina durante un normale controllo per la verifica del rispetto del Codice della strada.

Dal napoletano alla Sicilia con la droga

Il mezzo pesante, guidato da un autotrasportatore siciliano e diretto verso sud, proveniva dal Napoletano ed era destinato alla Sicilia. L’atteggiamento sospetto del conducente ha spinto i poliziotti ad approfondire i controlli, che hanno portato al rinvenimento del consistente quantitativo di hashish, oltre ad alcune dosi di cocaina, abilmente nascosti all’interno del veicolo.

Il conducente del tir è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’autoarticolato è stato posto sotto sequestro.

L’importanza dell’operazione

Considerata l’ingente quantità di droga sequestrata, l’operazione rappresenta un importante risultato nell’attività di contrasto al traffico di stupefacenti e potrebbe rientrare in un’indagine più ampia.

Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la provenienza della sostanza e individuare la destinazione finale del carico illecito

Si tratta dell’ennesimo intervento delle forze dell’ordine lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, snodo strategico e naturale via di collegamento per i traffici illegali tra Campania, Calabria e Sicilia.