Olevano sul Tusciano: cerimonia di benvenuto ai nuovi nati del 2024

Nell’aula consiliare del Municipio si è svolta una cerimonia emozionante per accogliere i nuovi nati del 2024 di Olevano sul Tusciano. Il sindaco Michele Ciliberti, l’assessore alla Gentilezza Giusy Pastorino, i consiglieri comunali, il parroco don Cristoforo Mitria e il pediatra del paese, dottor Matteo Ferrara, hanno condiviso insieme a famiglie e amici questo evento significativo.

«La nascita di un bambino è un dono prezioso non solo per le famiglie, ma per l’intera comunità. E’ la gioia di una nuova vita che, con le buone pratiche della gentilezza, contribuirà alla costruzione di una collettività felice», è il commento degli amministratori.

Con il “Kit di Benvenuto” e l’attestato, il Comune ha voluto sottolineare quanto ogni nuovo nato rappresenti una risorsa fondamentale e un segno di speranza per il futuro del paese. Il Kit, ricco di piccoli ma significativi omaggi, è pensato per accompagnare simbolicamente i genitori in questo meraviglioso viaggio della genitorialità.

«Si invita la comunità a diventare parte attiva delle iniziative organizzate e a condividere le proprie esperienze, affinché si possa creare un ambiente accogliente e sereno per i nostri bambini, permettendo loro di crescere e prosperare al meglio». Per le famiglie non intervenute, il kit e l’attestato saranno recapitati a casa.