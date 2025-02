Agropoli: dal Comune un pacco dono di benvenuto per ogni nuovo nato

“Baby Welcome”, è la nuova iniziativa ideata dal Comune di Agropoli dedicata ai nuovi nati; le famiglie residenti che vivono il lieto evento della nascita, saranno omaggiate di un pacco dono di benvenuto contenente un corredo di oggetti utili per i primi giorni di vita del neonato.

L’iniziativa

Si tratta di un semplice e piccolo gesto fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, rivolto ai genitori e alle famiglie del territorio, con lo scopo di dare un affettuoso benvenuto a tutti i nuovi nati e per farli sentire sin da subito parte integrante della comunità; la proposta vuole essere inoltre un sostegno alle famiglie, supportandole in un momento delicato e gioioso al tempo stesso quale quello della nascita di un figlio.

Nei giorni scorsi simili iniziative anche nei Comuni di Laureana Cilento e di Casalbuono; in quest’ultimo centro oltre ad un kit di prodotti per neonati, sarà donato ai neo genitori, anche un sacchetto di sale come segno di buon augurio.