“Un sacchetto di sale ai nuovi nati”: l’iniziativa del comune di Casalbuono

Il Comune di Casalbuono, una comunità di poco più di mille abitanti, ha scelto un modo originale per festeggiare i nuovi arrivati: un sacchetto di sale, simbolo di buon augurio, accompagnato da un kit di prodotti utili per i neonati.

“Nuovi nati – il sale della vita”

Nel 2023, la comunità ha registrato otto nascite, un incremento rispetto alle sette del 2022. Questo gesto non è solo un omaggio ai piccoli, ma anche un segno di sostegno per le famiglie. Il progetto “Nuovi Nati – Il sale della vita“, promosso dall’Amministrazione guidata da Attilio Romano, mira a fornire un aiuto concreto alle famiglie in un momento così significativo come la nascita di un bambino.

L’iniziativa

Grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, il Comune offrirà, a partire dall’anno 2025, un kit del valore di 100 euro per ogni bambino nato e residente a Casalbuono. Questo kit conterrà articoli di prima infanzia e un sacchetto di sale, simbolo di prosperità e augurio per il futuro.

Inoltre, ogni nuovo nato riceverà una pergamena con un messaggio augurale, un gesto che sottolinea la vicinanza della comunità alle famiglie e ai loro piccoli. Con questa iniziativa, Casalbuono si impegna a promuovere la crescita e il benessere non solo dei neonati, ma anche dell’intera comunità.