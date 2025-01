Laureana Cilento, arriva il kit “Baby Welcome”: ecco l’iniziativa per i nuovi nati

L’Amministrazione Comunale di Laureana Cilento, guidata dal Sindaco Angelo Serra, ha dato il via all’iniziativa dal titolo “Baby Welcome” per dare il benvenuto a tutti i nuovi nati nell’anno 2024 ai quali, a partire dai prossimi giorni, verranno distribuiti dei simpatici kit con prodotti per la prima infanzia corredati da una speciale lettera di Benvenuto nella comunità di Laureana.

L’iniziativa

Si tratta di semplice e piccolo gesto fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale rivolto ai genitori e alle famiglie del territorio, al fine di dare un affettuoso benvenuto a tutti i nuovi nati e per farli sentire sin da subito parte integrante del tipico borgo. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto atto a promuovere la natalità, l’occupazione femminile e a sostenere le famiglie grazie all’istituzione di nuovi servizi come, ad esempio, il nido comunale.

Al via servizio di nido comunale

Quest’ultimo, infatti, aprirà le sue porte ai piccoli iscritti a partire dal prossimo settembre, così come verranno potenziati quelli già esistenti come il centro estivo, la mensa e il trasporto gratuito per tutti i bambini iscritti presso la scuola dell’infanzia di Laureana.