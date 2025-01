“Zero cani in canile”: si valuta il progetto ad Agropoli. Le interviste

Il 14 gennaio, presso il Comune di Agropoli, si è tenuto un incontro cruciale per il benessere degli animali in città. Presenti il Sindaco Roberto Antonio Mutalipassi, l’assessore Elvira Serra, il Consigliere Bruno Bufano e l’attivista Floriana Maria Bonora; si è discusso dell’avvio di un ambizioso progetto di tutela animale.

L’iniziativa

Floriana Maria Bonora ha presentato in dettaglio l’iniziativa ideata dalla dottoressa Francesca Toto, un piano approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale su proposta del consigliere Raffaele Pesce, ma finora rimasto inattuato. Il progetto prevede azioni concrete come: controllo e censimento della popolazione animale, sterilizzazione, ripristino dell’area sgambamento; campagne di sensibilizzazione nelle scuole. Ilaria Procida, volontaria e componente del gruppo “Amici a 4 zampe Agropoli”, ha espresso la piena disponibilità del gruppo a collaborare con l’amministrazione comunale per la realizzazione di queste iniziative.

L’obiettivo

L’assessore Serra ha subito avviato i primi passi organizzando una videoconferenza con l’ideatrice del progetto per approfondirlo. Il Sindaco Mutalipassi, dal suo canto, si è impegnato a portare avanti queste misure, coinvolgendo anche l’Unione dei Comuni del Cilento, di cui è Presidente. L’obiettivo è estendere questo modello virtuoso anche ai comuni limitrofi, molti dei quali ancora sprovvisti delle convenzioni previste dalla legge per la tutela degli animali.

L’incontro si è concluso con un clima di grande collaborazione e ottimismo.