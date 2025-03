Castellabate: torna l’appuntamento con la “Giornata Nazionale della Gentilezza e i nuovi nati”, ecco quando

Il comune di Castellabate, anche quest’anno in occasione della Giornata Nazionale della Gentilezza e i Nuovi Nati, organizza una speciale cerimonia per dare il benvenuto ai nati nell’anno 2024. L’appuntamento è in programma per sabato 22 marzo alle ore 15.30, presso la sala del museo del paesaggio e della natura in Villa Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate. Una manifestazione dal grande significativo simbolico in cui saranno proprio i bambini i grandi protagonisti, in un clima di festa che celebra l’importanza di dare il benvenuto al futuro della comunità. I neonati e le rispettive famiglie saranno accolti con alcuni piccoli doni a loro dedicati.

“Questa cerimonia è diventata ormai una piacevole consuetudine che, ogni anno, raccoglie tanto entusiasmo e partecipazione. Ogni bambino che nasce rappresenta un futuro di speranza e opportunità per il nostro Comune. Insieme alle famiglie, celebreremo la vita, la comunità e l’essenza della gentilezza in un bel momento di convivialità ed unione”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Ogni nuova nascita è una testimonianza della vitalità e della bellezza della nostra comunità. Questa cerimonia è un modo per far sentire alle famiglie il nostro supporto, in un periodo storico in cui è fondamentale rafforzare i legami tra le generazioni. Vogliamo che i nostri bambini crescano in un ambiente che favorisca l’inclusione, la solidarietà e le buone pratiche della gentilezza”, sostiene l’Assessore alle Politiche Sociali, Marianna Carbutti.