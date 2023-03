Giornata della Gentilezza: Montesano sulla Marcellana saluta le bambine ed i bambini nati nel 2022

In occasione della Giornata della Gentilezza, il Comune di Montesano sulla Marcellana ha dato il benvenuto ai bambini e alle bambine residenti sul territorio comunale e nati nel 2022 ed ha affidato alla preghiera i piccoli e le piccole creature volati in cielo troppo presto.

L’iniziativa

“In occasione della giornata dedicata alla Gentilezza – ha detto il sindaco Giuseppe Rinaldi – abbiamo pensato ai più piccoli, futuro della nostra comunità, speranza senza limiti. Ognuno di loro avrà un albero piantato in varie zone del territorio comunale“.

“Aprire la stagione degli eventi e di promozione in questa domenica primaverile nella piazza centrale Gagliardi, sotto le guglie che toccano l’azzurro del cielo, con i più piccoli e le loro famiglie è di grande significato e bellezza. Inoltre, abbiamo conferito il premio gentilezza 2023, su indicazione unanime di apposita commissione, a Francesco Tavolaro, concittadino residente a Magorno, per il suo impegno totalmente volontario e gratuito per la valorizzazione e gestione del patrimonio comunale e in particolare modo del Centro Sociale Comunale sito nella piccola ma bellissima frazione di Magorno. Esempi di cittadini attivi per i giovani e per i più piccoli”, così ha concluso il primo cittadino.