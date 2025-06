Olevano sul Tusciano: al via il bando per la sponsorizzazione degli eventi estivi, ecco le info utili

L’estate si avvicina e il nel comune di Olevano sul Tusciano si rincorrono già le prime indiscrezioni del ricco cartellone degli eventi estivi di luglio e agosto.

Il programma

Gli eventi clou si terranno in piazza Palatucci, frazione Monticelli, dove dal 25 luglio al 27 luglio sono in calendario concerti e spettacoli gratuiti, ospitando artisti e gruppi di respiro nazionale. Spazio anche ai bambini che con il Tusciando Kids Festiaval 2025, coloreranno piazza Calò. Momento di cultura con Tetrando sul Tusciano 2025, nella villa comunale di Ariano, che ospiterà nella serata conclusiva artisti televisivi di cabaret. Iniziative di carattere culinario e storico come la Saga del brigante Nardantuono, oltre le sagre di Borgo Monticello, Salitto e centro storico di Ariano. Il Respira Festival, rassegna di musica indipendente, sarà ospitato anche per quest’estate presso la caratteristica piazza monsignor Silvio Capone. Protagonisti anche le parrocchie di Olevano che animeranno l’estate, con i consueti appuntamenti: Borgo Valle in festa, “InMensa gratia”, Fiera di San Rocco e Sagra del fusillo.

Il bando

Il Comune attraverso un bando specifico, ha aperto a investitori privati che intendo pubblicizzare le proprie aziende durante gli eventi del cartellone estivo, denominato Olevano d’Estate 2025. I soggetti interessati possono presentare un’offerta pecuniaria o fornitura di beni e servizi. Possono partecipare soggetti pubblici, privati e associazioni senza fini di lucro. Il Comune s’impegna a realizzare un programma efficace di comunicazione per garantire all’intero cartellone la dovuta visibilità.

Le info utili

La manifestazione di interesse per sponsorizzare gli eventi di “Olevano d’Estate 2025” scade il 20 giugno 2025, mentre il bando completo è consultabile sul sito istituzionale del Comune Pubblico e privato insieme per offrire un cartellone di eventi che tocchi gli interessi di ognuno e tutte le fasce della comunità, intrattenendo, soprattutto durante le calde serate estive, un nutrito numero di persone.