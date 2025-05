Camerota pensa all’estate 2025: al via proposte progettuali per creare il cartellone degli eventi

Il Comune di Camerota, in vista della stagione estiva 2025, ha avviato una procedura per la raccolta di proposte progettuali volte alla realizzazione di eventi turistico-culturali per una programmazione ricca e variegata.

Modalità di partecipazione

L’Assessorato al Turismo e allo Spettacolo, retto dall’assessore Teresa Esposito, ha sottolineato l’importanza di garantire una offerta culturale ampia e di qualità, coinvolgendo attivamente il tessuto associativo locale. Possono partecipare associazioni, comitati, raggruppamenti spontanei e altri soggetti giuridici, inviando le loro proposte progettuali.

Le iniziative selezionate potranno beneficiare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di patrocinio comunale, uso gratuito di spazi pubblici e, in alcuni casi, di eventuali contributi economici.

Le info utili

I soggetti interessati devono compilare un modulo dettagliato che indichi la natura dell’evento, gli obiettivi, il periodo di riferimento, le finalità e il bilancio preventivo. È inoltre consigliato allegare materiale informativo utile alla comprensione dell’iniziativa.

Le richieste devono essere presentate entro l’11 giugno 2025, indicando nell’oggetto “EVENTI ESTATE 2025”, attraverso una delle seguenti modalità:

Via PEC all’indirizzo: protocollo.camerota@asmepec.it

Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

Selezione delle proposte

L’Amministrazione Comunale valuterà le proposte pervenute, riservandosi la facoltà di accogliere anche offerte arrivate oltre il termine stabilito. Inoltre, potrà definire un numero massimo di eventi da calendarizzare, in base alle esigenze organizzative e alle disponibilità economiche.