Ogliastro Marina: rinvenuto squalo spiaggiato

L’esemplare è stato avvistato questa mattina già privo di vita

Meraviglia e stupore questa mattina sul litorale di Ogliastro Marina. Un esemplare di squalo, probabilmente uno squalo vacca è stato rinvenuto esanime in spiaggia. L’animale è stato trasportato a Riva dalle mareggiate ed era già privo di vita quando è stato avvistato. Si tratta di un esemplare adulto, lungo quasi due metri. 

Lo squalo vacca

Del caso sono state informate le autorità. 

Lo squalo capopiatto, noto anche come sei branchie o squalo vacca, appartiene al genere Hexanchus ed è il più grande squalo della famiglia Hexanchidae, in quanto può raggiungere i 5,4 metri.

In passato ne sono avvistati altri lungo il litorale, spiaggiati e incapaci di riprendere il largo o già privi di vita. 

