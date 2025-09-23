Ogliastro Cilento: al via un piano di sterilizzazione gratuito per cani padronali

L’Ente ha ottenuto un contributo regionale di 15.000 € per la realizzazione di un piano di sterilizzazione di cani padronali

A cura di Antonio Pagano
Crocchetto femmina

Il Comune di Ogliastro Cilento, guidato dal sindaco Michele Apolito, ha messo in campo un’iniziativa per far fronte e prevenire il fenomeno del randagismo; partirà, difatti, a breve una campagna di sterilizzazione gratuita per 90 cani padronali del territorio comunale da realizzare con un finanziamento della Regione Campania.

L’iniziativa

L’Ente ha ottenuto un contributo regionale di 15.000 € per la realizzazione del piano di sterilizzazione dei cani padronali iscritti nell’Anagrafe Canina Campania e appartenenti a cittadini residenti del comune. La campagna di sterilizzazione inizierà il 1° ottobre e terminerà il 30 settembre 2026 e riguarderà  90 esemplari, di cui, 60 di sesso femminile e 30 di sesso maschile.

Tre gli studi veterinari che hanno aderito alla proposta dell’Ente. Nei prossimi giorni saranno comunicate alla cittadinanza modalità e tempi per accedere al programma.

