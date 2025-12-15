Ogliastro Cilento accende la festa: al via il concorso “La Magia del Natale in Paese”

Il Comune lancia un'iniziativa per premiare gli allestimenti natalizi più suggestivi visibili dalla strada. Ecco come iscriversi entro il 20 dicembre 2025 e i premi previsti per i vincitori

A cura di Ernesto Rocco
Il Comune di Ogliastro Cilento si prepara a celebrare le festività con un’iniziativa volta a coinvolgere la cittadinanza e a rendere più accoglienti le vie del borgo. L’amministrazione ha indetto il concorso intitolato “La Magia del Natale in Paese”, un invito rivolto ai residenti per contribuire all’atmosfera festiva attraverso la decorazione delle proprie abitazioni.

Un invito alla creatività

L’obiettivo del concorso è stimolare la creatività dei cittadini, invitandoli ad abbellire facciate, balconi, giardini o finestre con luci e addobbi a tema. Il requisito fondamentale per partecipare è che l’allestimento natalizio sia chiaramente visibile dalla strada, in modo che l’intera comunità e i visitatori possano goderne passeggiando per il paese.

Come partecipare

La procedura per l’iscrizione è semplice. I cittadini interessati dovranno:

  • Fotografare il proprio allestimento natalizio.
  • Recarsi presso l’ufficio protocollo del Comune di Ogliastro Cilento per ritirare il modulo di iscrizione.
  • Presentare la propria candidatura ufficialmente entro e non oltre il 20 dicembre 2025.

Valutazione e vincitori

Una giuria appositamente nominata avrà il compito di valutare gli addobbi in gara, basandosi presumibilmente su criteri quali l’originalità, l’impatto visivo e l’aderenza al tema natalizio.

L’attesa per i partecipanti durerà fino al termine delle festività: i nomi dei vincitori saranno infatti resi noti il 7 gennaio 2026. La comunicazione avverrà attraverso i canali istituzionali, ovvero il sito web del Comune e la pagina Facebook ufficiale dell’ente.

I premi in palio

Per incentivare la partecipazione e premiare l’impegno dei cittadini più virtuosi, l’amministrazione ha messo in palio dei premi in denaro per i primi tre classificati:

  • 1° classificato: 300 €
  • 2° classificato: 200 €
  • 3° classificato: 100 €

Questa iniziativa rappresenta un’ottima occasione non solo per vincere un premio, ma soprattutto per riscoprire il senso di comunità e rendere Ogliastro Cilento ancora più luminosa e accogliente durante il periodo più magico dell’anno.

