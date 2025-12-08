Oggi si celebra la solennità dell’Immacolata Concezione: storia, tradizioni e culto nel Cilento

La solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria è una delle celebrazioni più significative della cristianità, onorata con un giorno festivo. Questa festa esalta una profonda verità di fede: il singolarissimo privilegio con cui Dio ha preservato la Vergine Maria da ogni macchia del peccato originale fin dall’origine della sua vita.

La Chiesa cattolica esprime questa realtà nel Prefazio della Messa dedicato alla Solennità: “Tu hai preservato la beata Vergine Maria da ogni macchia di peccato originale per fare di lei, colmata di grazia, la degna Madre del tuo Figlio”. Questo concetto evidenzia come la santità abbia circondato Maria sin dall’inizio della sua esistenza, preparandola al suo eccelso compito.

Radici e sviluppo del culto mariano

Fin dai primi secoli, la fede cristiana ha riconosciuto Maria come circondata dall’amore santificante di Dio. Diversi scritti cristiani antichi attestano la sua santità assoluta e la sua singolare bellezza spirituale. I Padri della Chiesa definirono Maria come la nuova Eva, colei che rimediava alle conseguenze negative del peccato originale.

Un esempio di questa venerazione è San Gregorio di Nissa, che per sottolineare l’assenza di ombre peccaminose la definì “Immacolata” (amiantos), ovvero non contaminata. Molti Padri sottolinearono inoltre la necessità e la convenienza teologica che Maria fosse predisposta in modo unico per essere la Madre di Dio.

Il Cammino irto verso il dogma ufficiale

Il percorso che ha portato alla proclamazione del dogma fu lungo e complesso, caratterizzato dalla contrapposizione tra i “macolatisti” – sostenitori dell’universalità del peccato originale – e gli “immacolatisti”, che difendevano l’esenzione di Maria in vista della sua funzione di Madre del Salvatore. Tra questi ultimi emerse il francescano Giovanni Duns Scoto, che nel 1307 sostenne una storica disputa all’Università di Parigi a favore del privilegio mariano.

Nel corso dei secoli successivi, la fede popolare e l’impegno degli studiosi portarono a una crescente richiesta per la definizione dogmatica. La situazione mutò significativamente nel XIV secolo con Duns Scoto e, nonostante le iniziali difficoltà di teologi autorevoli come San Bernardo e San Tommaso d’Aquino, la tesi immacolatista si rafforzò. Già Papa Sisto IV, francescano, approvò solennemente la festa dell’Immacolata Concezione con la Costituzione “Cum precelsa” nel 1477.

La solenne proclamazione di Pio IX

L’impulso decisivo avvenne nel XIX secolo. Papa Pio IX, appena salito al soglio pontificio, interpellò i vescovi di tutto il mondo sull’opportunità del pronunciamento dogmatico. Le risposte furono ampiamente favorevoli.

Infine, l’8 dicembre 1854, Papa Pio IX procedette alla solenne definizione dogmatica, sancendo la verità di fede con la bolla Ineffabilis Deus:

“Dichiariamo, pronunciamo e definiamo che la dottrina, la quale ritiene che la beatissima vergine Maria nel primo istante della sua concezione, per singolare grazia e privilegio di Dio onnipotente e in vista dei meriti di Gesù Cristo, salvatore del genere umano, sia stata preservata immune da ogni macchia della colpa originale, è rivelata da Dio e perciò da credersi fermamente e costantemente da tutti i fedeli” (DS 2803).

Questa proclamazione fu preparata anche dalla Costituzione “Sollicitudo omnium ecclesiarum” di Papa Alessandro VII (1661), che aveva già determinato l’oggetto preciso della festa: la preservazione dell’anima della Vergine nel primo istante della sua creazione e infusione nel corpo, per speciale Grazia e privilegio di Dio.

Origine e diffusione della festa liturgica

La festa della “Concezione” di Maria fu introdotta in Oriente tra la fine del VII secolo e l’inizio dell’VIII, come testimoniano gli scritti di Andrea di Creta. Inizialmente, l’oggetto primitivo della celebrazione era l’annuncio della miracolosa concezione di Maria ai suoi genitori, un’idea ispirata dal Protovangelo di Giacomo. In questo contesto, Maria era già definita santa ed Immacolata.

La festa divenne universale nella Chiesa greca nel IX secolo. Sebbene importata in Inghilterra intorno al 1060, fu nella prima metà del XII secolo che trovò nuovo slancio, diffondendosi prima in Normandia e poi in tutta Europa. Sebbene l’oggetto teologico fosse inizialmente poco chiaro, la convinzione della santità originale di Maria si fece strada, superando le difficoltà dovute alla persistente idea agostiniana sulla trasmissione del peccato.

Nel 1708, Papa Clemente XII estese la festa dell’Immacolata a tutta la Chiesa, a coronamento di un fervore popolare e teologico che vide anche Sant’Alfonso Maria de’ Liguori impegnarsi con un voto per la difesa del privilegio mariano.

L’Immacolata Concezione e il culto nel Cilento

Il culto dell’Immacolata Concezione è particolarmente vivo anche nel territorio cilentano, dove numerose chiese, festività e istituzioni religiose sono legate alla figura della Vergine. Tra i luoghi di devozione si ricordano la Cappella omonima ad Ogliastro Cilento, le Chiese dell’Immacolata a Scario, Sapri e Piaggine. Un esempio di arte sacra è la statua in legno policromo di Giuseppe Picano conservata nella chiesa di San Nicola a Casaletto Spartano. Numerosi sono i festeggiamenti, come quelli che si svolgono a Sanza, Piaggine e Montecorice.

Le immagini: simboli biblici

Le raffigurazioni dell’Immacolata Concezione nelle chiese, cappelle e oratori sono generalmente di due tipi, entrambi ricchi di riferimenti biblici:

Donna vestita di sole: Maria è presentata circondata di luce (simbolo della gloria di Dio), con una falce di luna sotto i piedi e una corona di dodici stelle sul capo. Questa iconografia si rifà al libro dell’Apocalisse (Ap 12,1): “Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle”. La luna sotto i piedi simboleggia la vittoria sulla morte e la mortalità; Maria, piena di grazia, è ricolma di vita. Maria che schiaccia il serpente: Molte rappresentazioni mostrano Maria con il serpente sotto i piedi. Il riferimento è al Genesi 3,15, noto come “Protovangelo” (il primo annuncio della salvezza), in cui Dio si rivolge al serpente: “Io porrò inimicizia tra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno”. La vittoria sul peccato e sulla morte è del Figlio, Gesù, e si realizza attraverso il “sì” di Maria, rendendola colei che, per prima, trionfa sul male.

Sull’onda di questa fede inossidabile, si innalza la preghiera popolare:

“Immacolata Vergine e bella

di nostra vita tu sei la Stella.

Tra le tempeste, deh, guida il cuore,

di chi t’invoca Madre d’Amore.

Siam peccatori, ma figli tuoi

Immacolata prega per noi”.