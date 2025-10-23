Nuovo scuolabus per Vibonati, Borrelli: «Finanziato il mezzo»

Un nuovo scuolabus è in arrivo anche nel comune di Vibonati. Il nuovo mezzo elettrico e di ultima generazione, finanziato dall’Assessorato ai Trasporti della regione Campania per un importo pari a 250mila euro, sarà a disposizione degli alunni di tutte le scuole.

«Abbiamo smentito per l’ennesima volta di opposizione per questa notizia che è falsa e tendenziosa – ha affermato il Sindaco di Vibonati Manuel Borrelli – Del finanziamento dello scuolabus già sapevamo da diversi mesi, visto che nel mese di Luglio avevamo ricevuto una comunicazione in merito da parte della Regione Campania».

«Nella giornata di ieri è arrivata la comunicazione ufficiale e dunque nei prossimi mesi avremo uno scuolabus elettrico per un valore di 250mila euro che sarà al servizio di tutta la comunità scolastica – ha aggiunto – Si tratta di un servizio per noi importante che già cerchiamo di offrire, nonostante lo scuolabus che oggi abbiamo in dotazione è un po’ vetusto e antiquato».

«Questo nuovo scuolabus andrà ad arricchire il parco mezzi in dotazione del comune di Vibonati e dà supporto ulteriore all’intera comunità scolastica di Vinonati», ha concluso Borrelli.