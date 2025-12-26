Nuovo look per il campo sportivo di Bellosguardo: approvato il progetto di ristrutturazione

Importanti novità per lo sport a Bellosguardo. Con la Deliberazione della Giunta Municipale numero 59 del 26 settembre 2025, l’amministrazione comunale ha dato il via libera all’approvazione del progetto esecutivo per i lavori di Ristrutturazione e Messa in Sicurezza dell’Impianto Sportivo esistente Campo di Calcetto “Emilio Pepe”.

L’intervento ha un importo complessivo di € 100.000,00 (IVA inclusa) e mira all’adeguamento, rifunzionalizzazione e miglioramento tecnico della struttura, di proprietà del Comune.

Candidatura a finanziamento regionale

L’approvazione del progetto esecutivo è il passo fondamentale per la candidatura dell’opera all’Avviso Pubblico della Regione Campania. Il Comune di Bellosguardo intende infatti accedere ai fondi previsti nell’ambito dell’Accordo di Coesione – Delibera CIPESS numero 70/2024 – Allegato A5 – Fondo di Rotazione ex Legge 183/87. La Regione Campania ha dato attuazione a questo investimento, denominato “Promozione e sviluppo del settore sportivo in Campania”, con la D.G.R. numero 118/2025.

Il progetto prevede la richiesta di un Contributo pari all’80% dell’importo totale, ovvero € 80.000,00. Il Cofinanziamento Beneficiario a carico del Comune di Bellosguardo sarà del 20%, pari a € 20.000,00.

Dettaglio del quadro economico

Il quadro economico del progetto, per un totale di € 100.000,00, è così strutturato:

Totale Importo Lavori (A): € 74.658,05, che include l’Importo Lavori (€ 73.250,00) e i Costi della Sicurezza Speciale (€ 1.408,05).

Totale Somme a Disposizione dell’Amministrazione (B): € 25.341,95. Questo importo copre voci come oneri di discarica, imprevisti, spese per ANAC, spese tecniche (tra cui Direzione Lavori e spese di gara) e l’IVA e altre imposte.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è B32H25009390006.

L’iter amministrativo e la nomina del RUP

La Giunta Municipale, presieduta dal Sindaco dr. Giuseppe Parente e con la partecipazione del Segretario Comunale dr. Michele Curcio, ha approvato l’atto con voti unanimi favorevoli. Il progetto era stato validato con protocollo numero 3645 del 26 settembre 2025.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nominato per l’intervento è l’ing. Daniele Gnazzo, che è anche il tecnico incaricato della redazione del progetto esecutivo.

Stante l’urgenza di provvedere alla candidatura, la Delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. Il Sindaco e il Responsabile dell’Area Tecnica sono stati autorizzati alla trasmissione della documentazione per la partecipazione all’Avviso.