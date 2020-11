Torchiara: un progetto di riqualificazione del centro sanitario

Il Comune di Torchiara, retto dal sindaco Massimo Farro, ha approvato il progetto relativo ai lavori di miglioramento dell’edificio situato in località Sant’Antuono destinato ad attività socio sanitarie.

Il progetto, che fu messo in campo dall’Ente con l’ausilio dei Comuni di Perdifumo e Laureana Cilento è stato oggetto del finanziamento pubblico previsto dal PSR Campania 2014-2020 con somme quantificate in 280.946,09 euro.

L’opportunità degli interventi deriva anche dalla posizione strategica dove si trova l’edificio, adiacente ad un altro fabbricato di via Nazionale e facilmente accessibile dalla strada principale: c’è dunque, la possibilità di utilizzare i locali del primo piano per i depositi e per installare camere o uffici per il personale medico e infermieristico.

Della somma in dotazione: 197.681,09 euro sono assegnati alle spese sull’esecuzione dei lavori, la restante parte riguarda gli esborsi sull’IVA e le altre spese tecniche generali.