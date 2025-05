Nuovo incendio a Pontecagnano: a fuoco rifiuti in via Lago di Caldonazzo

Un’ennesima emergenza incendi ha colpito questa mattina Pontecagnano, precisamente in via Lago di Caldonazzo. L’area interessata, situata alle spalle del Centro Sportivo Mery Rosy, è da tempo nota per essere una discarica a cielo aperto e sarebbe già oggetto di procedimenti amministrativi.

Intervento dei Vigili del Fuoco e Polizia Municipale

Per l’ennesima volta, i Vigili del Fuoco di Salerno sono stati chiamati ad intervenire per estinguere le fiamme che hanno avvolto i rifiuti.

Sul posto era presente anche la Polizia Municipale per le attività di competenza. La frequenza degli incendi in questa zona evidenzia una problematica persistente legata all’abbandono indiscriminato di rifiuti.