Nuovi fondi dal Mit per le chiese del salernitano: interventi in quattro comuni

La valorizzazione del patrimonio storico e religioso della provincia di Salerno riceve un’importante spinta finanziaria. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato alla Campania oltre 4,3 milioni di euro per la manutenzione e la riqualificazione di edifici di culto nel triennio 2025-2027. Il decreto, firmato dal ministro Matteo Salvini, risponde alle richieste avanzate da parrocchie e diocesi per la tutela di immobili che rappresentano non solo centri di fede, ma veri pilastri della memoria e dell’arte locale.

Gli interventi previsti in provincia di Salerno

Il piano di investimenti si concentra con particolare attenzione sull’area meridionale della provincia, toccando punti di riferimento storici per le comunità locali. Sono quattro i siti che beneficeranno dei finanziamenti per opere di restauro e messa in sicurezza:

Santuario di Santa Sofia in Poderia : situato nel comune di Celle di Bulgheria, l’edificio riceverà risorse per interventi strutturali necessari alla sua conservazione.

: situato nel comune di Celle di Bulgheria, l’edificio riceverà risorse per interventi strutturali necessari alla sua conservazione. Chiesa Maria SS Potentissima in Acquavena : nel territorio di Roccagloriosa, il finanziamento permetterà di intervenire su una struttura di grande valore simbolico per i residenti.

: nel territorio di Roccagloriosa, il finanziamento permetterà di intervenire su una struttura di grande valore simbolico per i residenti. Chiesa di Sant’Alfonso : a Marina di Camerota, i fondi saranno impiegati per la riqualificazione di uno dei centri della vita religiosa costiera.

: a Marina di Camerota, i fondi saranno impiegati per la riqualificazione di uno dei centri della vita religiosa costiera. Santuario di Santa Maria della Stella: situato a Casaletto Spartano, l’edificio è incluso nel programma di manutenzione straordinaria previsto dal decreto.

Un investimento tra fede e cultura

L’obiettivo dello stanziamento è garantire che questi luoghi, spesso situati in piccoli centri o in posizioni geograficamente delicate, continuino a svolgere il loro ruolo sociale e religioso. Gli interventi non riguardano esclusivamente la sfera spirituale, ma mirano a salvaguardare manufatti artistici e tradizioni che rischiano di degradarsi a causa del tempo o della mancanza di fondi ordinari.