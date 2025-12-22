Nuovi fondi dal Mit per le chiese del salernitano: interventi in quattro comuni

Pioggia di fondi per quattro Chiese del Cilento: risorse per messa in sicurezza, conservazione e manutenzione

A cura di Ernesto Rocco
Santa Sofia

La valorizzazione del patrimonio storico e religioso della provincia di Salerno riceve un’importante spinta finanziaria. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato alla Campania oltre 4,3 milioni di euro per la manutenzione e la riqualificazione di edifici di culto nel triennio 2025-2027. Il decreto, firmato dal ministro Matteo Salvini, risponde alle richieste avanzate da parrocchie e diocesi per la tutela di immobili che rappresentano non solo centri di fede, ma veri pilastri della memoria e dell’arte locale.

Gli interventi previsti in provincia di Salerno

Il piano di investimenti si concentra con particolare attenzione sull’area meridionale della provincia, toccando punti di riferimento storici per le comunità locali. Sono quattro i siti che beneficeranno dei finanziamenti per opere di restauro e messa in sicurezza:

  • Santuario di Santa Sofia in Poderia: situato nel comune di Celle di Bulgheria, l’edificio riceverà risorse per interventi strutturali necessari alla sua conservazione.
  • Chiesa Maria SS Potentissima in Acquavena: nel territorio di Roccagloriosa, il finanziamento permetterà di intervenire su una struttura di grande valore simbolico per i residenti.
  • Chiesa di Sant’Alfonso: a Marina di Camerota, i fondi saranno impiegati per la riqualificazione di uno dei centri della vita religiosa costiera.
  • Santuario di Santa Maria della Stella: situato a Casaletto Spartano, l’edificio è incluso nel programma di manutenzione straordinaria previsto dal decreto.

Un investimento tra fede e cultura

L’obiettivo dello stanziamento è garantire che questi luoghi, spesso situati in piccoli centri o in posizioni geograficamente delicate, continuino a svolgere il loro ruolo sociale e religioso. Gli interventi non riguardano esclusivamente la sfera spirituale, ma mirano a salvaguardare manufatti artistici e tradizioni che rischiano di degradarsi a causa del tempo o della mancanza di fondi ordinari.

Leggi anche:

Agropoli, grave incidente sulla Cilentana: sei feriti
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Prignano Cilento rivive la tradizione: grande successo per la IIª edizione del Presepe Vivente

Il Presepe Vivente ha offerto ai partecipanti un vero e proprio tuffo…

Manuel Chieriello, Tg

Tg InfoCilento 22 dicembre 2025

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Manuel Chiariello

La Fiamma Olimpica illumina Paestum: tra storia millenaria e spirito sportivo

La cerimonia, svoltasi in un clima di solennità, ha assunto una valenza…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.