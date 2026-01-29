Nuova pista ciclabile ad Ascea: consegnati i lavori

Prende forma il progetto per la nuova pista ciclabile lungo la Scogliera di Marina di Ascea. Questa mattina, a Marina di Ascea in località Scogliera, sono stati consegnati ufficialmente i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile.

I lavori

Il progetto prevede la realizzazione di circa 1200 metri di percorso a pochi passi dal mare, pensato per sportivi, famiglie e cittadini, con l’obiettivo di incentivare forme di spostamento green e migliorare la fruibilità della costa. L’intervento rientra nel programma “Parchi per il Clima” e punta a coniugare mobilità dolce e tutela ambientale, consentendo di ammirare la flora dunale senza comprometterne l’equilibrio naturale.

Gli interventi

Alla consegna dei lavori erano presenti il sindaco di Ascea e il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che hanno sottolineato l’importanza dell’opera come esempio concreto di sviluppo sostenibile e attenzione al patrimonio naturale.