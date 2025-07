“Nuova luce” per Teggiano: il sindaco Michele Di Candia presenta i lavori di illuminazione pubblica

Teggiano si illumina di nuovo grazie ai recenti interventi di potenziamento dell’illuminazione pubblica in diverse zone strategiche del territorio.

Il sindaco Michele Di Candia ci racconta i dettagli di questo importante progetto, realizzato superando numerose difficoltà tecniche e frutto della collaborazione tra Amministrazione comunale, uffici e ditta esecutrice. “Quando si avvia una progettualità ci sono spesso problemi da superare, ma i risultati sono arrivati”, afferma il primo cittadino, soddisfatto per il miglioramento che ora beneficerà i residenti di Via Pozzo 1 e 2, Via Lagno Termine e Via Incarratora.