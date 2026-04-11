Nuova governance per i Parchi Archeologici di Paestum e Velia: le nomine del Ministro Giuli

Il Ministero della Cultura ha ufficializzato il nuovo assetto gestionale per i Parchi Archeologici di Paestum e Velia. Il Ministro Alessandro Giuli ha infatti firmato i decreti di nomina dei componenti del Consiglio d’Amministrazione, organo strategico incaricato di definire e programmare le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici dei due prestigiosi siti Unesco.

Il nuovo profilo del Consiglio d’Amministrazione

La composizione del nuovo board riflette un mix di competenze accademiche, istituzionali e manageriali. Tra i nomi scelti figurano il professore Francesco Fasolino, attualmente alla guida del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Salerno, e la dottoressa Antonella Caiazzo, designata direttamente dal titolare del Collegio Romano.

Accanto a loro, entra nel CdA la dottoressa Teresa Giuliani, figura di spicco della sanità salernitana come direttore dell’Unità Operativa Dipartimentale di Terapia Antalgica dell’ASL di Salerno e del SUAP di Agropoli. La Giuliani vanta inoltre una profonda conoscenza del territorio e del patrimonio archeologico locale, ricoprendo dal 2017 la carica di presidente dell’Associazione “Amici di Paestum e Velia”.

Infine l’imprenditore Domenico De Rosa. Il Consiglio opererà sotto la presidenza della direttrice dei Parchi, Tiziana D’Angelo.

Passaggio di testimone e gratuità dell’incarico

L’insediamento del nuovo organismo pone fine al mandato della squadra uscente, composta da Alfonso Andria, Giovanni Garofalo, Enzo Maria Marenghi e Laura Toniolo, che hanno guidato l’ente negli ultimi cinque anni. Come previsto dalla normativa vigente, l’incarico dei nuovi componenti non prevede alcun compenso, configurandosi come un servizio a titolo gratuito prestato per la valorizzazione dei siti archeologici.