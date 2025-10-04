Nuova giunta comunale a Sant’Arsenio: il sindaco Pica spiega le ragioni delle sue scelte

La nuova squadra punta a rilanciare l’attività amministrativa, garantendo stabilità e collaborazione nel consiglio comunale

A cura di Federica Pistone

Il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, ha nominato la nuova Giunta Comunale, con Rosangela Macchia come Vice Sindaca e assessore, e Luigi Biscotti assessore. In un’intervista, Pica ha illustrato le motivazioni dietro queste nomine, che arrivano dopo le tensioni in maggioranza e la mozione di sfiducia presentata circa un mese fa contro l’ex Vice Sindaco Andrea Vricella, da 7 consiglieri comunali.

Le motivazioni

Il primo cittadino ha sottolineato la necessità di un rinnovato equilibrio politico e di un impegno condiviso per affrontare le sfide del Comune. La nuova squadra punta a rilanciare l’attività amministrativa, garantendo stabilità e collaborazione nel consiglio comunale.

