Nuova caserma dei carabinieri ad Agropoli, intervista al sindaco Mutalipassi: «un altro tassello per la sicurezza»

Esprime soddisfazione il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, per l’approvazione del progetto esecutivo per la nuova caserma dei carabinieri ad Agropoli. L’opera, che sarà finanziata grazie ad un mutuo, sorgerà nei pressi dell’ospedale civile di Agropoli, lungo la Via del Mare.

Le dichiarazioni

«Finalmente doteremo anche i nostri angeli custodi appartenenti all’arma dei carabinieri di una struttura moderna ed efficiente, rispetto a quelle attuale che si sta rivelando ristretta per quelle che sono le esigenze», ha spiegato il primo cittadino agropolese.

«Dopo il commissariato di Polizia, i cui lavori stanno proseguendo secondo il cronoprogramma, con l’approvazione del progetto per la caserma dei carabinieri mettiamo un altro tassello importante per accrescere il livello di sicurezza», ha concluso.