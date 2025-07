Nuova apertura: ad Eboli il Maxistore Decó del Gruppo Infante

Il Gruppo Infante estende la sua rete di qualità e convenienza con la nuova apertura del Maxistore Decó a Eboli, fissata per lunedì 21 luglio. Situato in via Don Luigi Sturzo, il punto vendita completamente rinnovato promette un’esperienza d’acquisto superiore, con attenzione alla qualità, all’eleganza e alla funzionalità.

Reparti e servizi

Il Maxistore Decó Eboli si presenta come una realtà moderna e articolata, pronta ad accogliere ogni tipo di esigenza. I reparti sono pensati per offrire il massimo comfort e una gamma selezionata di prodotti e servizi, tra cui:

Bistrot e Bar, per una pausa di gusto in un ambiente accogliente

Telefonia, con offerte esclusive e servizi di ultima generazione

Profumeria, ricca di cosmetici e fragranze di alta gamma

Ortofrutta, con prodotti freschi e stagionali

Cantina Vini, che propone etichette locali e internazionali

Panetteria artigianale, con pane caldo sfornato ogni giorno

Salumi e Formaggi, per ritrovare i sapori autentici della tradizione

Latticini locali, genuini e selezionati con cura

Macelleria, con carni di prima scelta

Pescheria, affidata all’esperienza di Augusto Ferrigno e al miglior pescato locale

Surgelati, per rispondere a ogni necessità quotidiana

Il nuovo Maxistore Decò del Gruppo Infante

Con questa nuova apertura, il Gruppo Infante rafforza il proprio impegno verso il territorio, offrendo un punto vendita dove la qualità si accompagna al servizio e alla convenienza. L’inaugurazione sarà un’occasione speciale, pensata per accogliere i clienti in un’atmosfera festosa e condividere il nuovo concept Decó.

Il Maxistore Decó Eboli non è soltanto un supermercato: è un luogo dove l’attenzione al dettaglio, la passione per il gusto e la professionalità si fondono per offrire una nuova visione della spesa. Da lunedì 21 luglio, il nuovo Maxistore Decó ti aspetta per vivere insieme un’esperienza di shopping che fa la differenza.