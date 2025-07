Nuoto di Fondo: Santa Maria di Castellabate accoglie il Gran Prix FIN, boom di presenze

Oltre 450 partecipanti, tra nuotatori e nuotatrici, provenienti da ogni angolo d’Italia, hanno dato spettacolo a colpi di bracciate nel weekend, nello specchio acqueo della Riserva Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate, in occasione della tappa del Gran Prix Nazionale di Fondo Fin, con prove sulle distanze del Miglio, 3 km e 3 5km.

La gara

La competizione natatoria, organizzata dal Circolo Nautico Punta Tresino sotto l’egida della Federazione Italia Nuoto, ha visto la presenza di atleti in rappresentanza di numerose società arrivate nel Cilento da diverse regioni, dalla Lombardia alla Sardegna.

Il programma

Il weekend si è aperto con la 3 km vinta da Guglielmo Lombardo e Federica Senatore, entrambi tesserati con il Circolo Canottieri Napoli, per la categoria Agonisti. Giovanni Cosimo Brazzale della Natatio Master Asd e Daniela Calvino della Nantes Club Vomero sono stati, invece, i primi assoluto per la categoria Master.

Giovanni Lauricella e Federica Senatore, sempre del Circolo Canottieri Napoli, hanno tagliato il traguardo davanti a tutti anche nel Miglio per la categoria Agonisti. Marco Tagliaferro della Nuotatori Genovesi Ssd e Ilaria Fastiggi del Jolly Nuoto Cl. Benevento hanno vinto la prova Master.

Questa mattina il gran finale

Gran finale, domenica mattina, con la 5 km dal porto di San Marco di Castellabate alla frazione Lago, vinta da Guglielmo Lombardo e Ginevra Batti del Circolo Canottieri Napoli. Hanno primeggiato, tra i Master, Gianfranco Matuozzo della Magma Ssd e Daniela Calvino della Nantes Club Vomero.

Ottime le prove sui 3 e 5 km anche dell’atleta di Castellabate, Francesco Paolo Infante, tesserato con la Polisportiva Comunale Riccione, a podio sia nella classifica Assoluta sia di Categoria.I risultati completi e le vittorie di Categoria si possono consultare sul portale Icron.it, la società che si è occupata del rilevamento dei tempi di gara

“Siamo orgogliosi della straordinaria partecipazione registrata quest’anno – ha dichiarato il responsabile organizzativo del Circolo Nautico Punta Tresino, Giovanni Pisciottano – Un numero sempre più alto di atleti, provenienti da tutta Italia, sceglie Castellabate per competere in un contesto unico come la nostra area marina protetta.

Questo conferma non solo la qualità dell’organizzazione, ma anche la bellezza e l’attrattività del territorio. È un evento che cresce ogni anno e che unisce sport, promozione turistica e rispetto per l’ambiente».

Il 12 e il 13 luglio si replica

Si torna in acqua anche nel prossimo weekend, 12 e 13 luglio, con le gare U.I.S.P., valide sia per il circuito regionale sia per quello nazionale.