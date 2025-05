Novi Velia: un sistema di rilevamento dei veicoli in transito verso il Monte Gelbison

Nel pomeriggio di mercoledì 14 maggio è stato presentato – nell’aula consiliare del comune di Novi Velia – il nuovo sistema di rilevazione dei veicoli in transito verso il Monte Gelbison.

Accesso sul Monte Gelbison: le novità

Il primo cittadino Adriano De Vita ha spiegato che si tratta di un modo per tutelare il patrimonio ambientale della montagna oggetto di intensi flussi di visitatori, in maniera particolare pellegrini. Il sistema sarà attivo già dal prossimo 25 maggio in concomitanza con l’apertura del santuario mariano.

Il rilevatore sarà installato nell’area ex Pesa con un punto informativo presso la centrale idroelettrica. Il sistema garantirà anche maggiore sicurezza dal momento che saranno registrati tutti i transiti in salita e in discesa.

I cittadini residenti nel comune di Novi Velia potranno essere esclusi dal sistema di rilevazione previa comunicazione dei dati identificativi del proprio veicolo agli uffici comunali. I non residenti, invece, pagheranno l’accesso. Il sindaco De Vita ha annunciato, inoltre, la predisposizione di nuovi servizi lungo il percorso che conduce in vetta con l’incremento di servizi igienici per donne e diversamente abili.

Le parole del sindaco

“Il mantenimento della pulizia e del decoro del Monte Gelbison grava sulle casse comunali, aumentando in maniera esponenziale durante il periodo estivo” ha affermato De Vita proseguendo “non siamo un comune costiero e non abbiamo a disposizione le stesse entrate. Le nostre risorse sono rappresentante quasi esclusivamente dai nostri contribuenti che quindi pagano per servizi di cui usufruiscono centinaia di turisti e pellegrini. Da qui, dunque, l’esigenza di regolamentazione degli accessi.”