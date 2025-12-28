Novi Velia: ok al progetto per il recupero e la rifunzionalizzazione a sala eventi del refettorio nell’ex Convento dei Celestini

La Giunta di Novi Velia, guidata dal sindaco Adriano De Vita, ha approvato il progetto relativo ai lavori di “recupero e la rifunzionalizzazione a sala eventi del refettorio nell’ex Convento dei Celestini”, per un importo complessivo di € 325.000,00.

Il progetto

L’intervento rientra nel più ampio progetto di completamento e recupero dell’ex convento dei Celestini, ammesso a finanziamento dalla Regione Campania ed inserito nella nuova programmazione nel PSC per un importo di 953.387,50 €. Il progetto, approvato dall’esecutivo del Comune, sarà inserito nel programma LLPP 2026/2028 annualità 2026 con contestuale inserimento dello stesso nel Bilancio anno 2026.

Il convento è una splendida struttura sorta intorno al 1500. L’edificio è organizzato su due livelli intorno ad un chiostro con un pozzo centrale e necessita di ulteriori interventi di riqualificazione. Già negli anni scorsi il Comune di Novi Velia candidò a fondi europei dei primi lavori di messa in sicurezza e manutenzione del convento dei Celestini.