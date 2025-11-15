Nonni Civici ad Agropoli: al via le domande per 30 volontari

Il Comune di Agropoli ha dato il via all’iniziativa “Nonni Civici” con la pubblicazione dell’apposito Avviso Pubblico. L’obiettivo principale è riconoscere e valorizzare una funzione attiva degli anziani all’interno della comunità territoriale, promuovendo allo stesso tempo momenti di integrazione e solidarietà.

L’iniziativa, che coinvolgerà complessivamente 30 anziani, mira a integrarli socialmente attraverso attività di ausilio in diversi servizi comunali.

Il progetto

I servizi e le attività previste per i “Nonni Civici” includono principalmente funzioni di accoglienza e sorveglianza in diverse sedi comunali, come:

Servizio uscierato comunale.

Centro Sociale Polivalente.

Parco pubblico “L. Bonifacio”.

Altri siti comunali in occasione di eventi eccezionali.

Il servizio avrà una durata annuale, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. I 30 anziani selezionati saranno impiegati con turnazioni di 4 ore al giorno per sei giorni a settimana, esclusi i giorni festivi. I primi 15 in graduatoria presteranno servizio nel primo semestre dell’anno, mentre i restanti saranno impiegati nel secondo semestre. È prevista la possibilità di scorrimento di graduatoria in caso di rinuncia o impedimenti.

Requisiti di partecipazione

Per poter accedere all’Avviso, i cittadini devono possedere i seguenti requisiti:

Residenza nel Comune di Agropoli.

Aver compiuto sessantacinque anni di età .

. Possesso di idoneità psicofisica all’effettuazione dei compiti, comprovata da certificazione medica rilasciata dal medico di base.

all’effettuazione dei compiti, comprovata da certificazione medica rilasciata dal medico di base. Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, è richiesto un titolo di soggiorno in corso di validità.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande possono essere presentate a partire dal 17 novembre 2025 e la scadenza è fissata alle ore 12:00 del 5 dicembre 2025. È consentita la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare.

La domanda deve essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo “Allegato 1”, scaricabile dal sito istituzionale del Comune o disponibile in formato cartaceo presso l’Ufficio Servizi Sociali.

La documentazione completa deve essere presentata al Comune di Agropoli, Ufficio Protocollo, con consegna a mano oppure inviata tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it. L’oggetto della PEC deve riportare la dicitura: “AVVISO PUBBLICO NONNI CIVICI- Annualità 2025”. Le domande pervenute con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Criteri di selezione e informazioni utili

La graduatoria sarà stilata seguendo specifici criteri di priorità:

Valore ISEE più basso , risultante da attestazione in corso di validità.

, risultante da attestazione in corso di validità. A parità di ISEE, avrà la precedenza il più giovane di età.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Valeriano Giffoni, Responsabile dei Servizi Sociali dell’Ente.

Per eventuali informazioni o chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al tel. 0974 827427/90 (dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00).