Nonni Civici ad Agropoli: al via le domande per 30 volontari

Il Comune di Agropoli ha dato il via all’iniziativa “Nonni Civici” con la pubblicazione dell’apposito Avviso Pubblico. L’obiettivo principale è riconoscere e valorizzare una funzione attiva degli anziani all’interno della comunità territoriale, promuovendo allo stesso tempo momenti di integrazione e solidarietà.
L’iniziativa, che coinvolgerà complessivamente 30 anziani, mira a integrarli socialmente attraverso attività di ausilio in diversi servizi comunali.
Il progetto
I servizi e le attività previste per i “Nonni Civici” includono principalmente funzioni di accoglienza e sorveglianza in diverse sedi comunali, come:
- Servizio uscierato comunale.
- Centro Sociale Polivalente.
- Parco pubblico “L. Bonifacio”.
- Altri siti comunali in occasione di eventi eccezionali.
Il servizio avrà una durata annuale, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. I 30 anziani selezionati saranno impiegati con turnazioni di 4 ore al giorno per sei giorni a settimana, esclusi i giorni festivi. I primi 15 in graduatoria presteranno servizio nel primo semestre dell’anno, mentre i restanti saranno impiegati nel secondo semestre. È prevista la possibilità di scorrimento di graduatoria in caso di rinuncia o impedimenti.
Requisiti di partecipazione
Per poter accedere all’Avviso, i cittadini devono possedere i seguenti requisiti:
- Residenza nel Comune di Agropoli.
- Aver compiuto sessantacinque anni di età.
- Possesso di idoneità psicofisica all’effettuazione dei compiti, comprovata da certificazione medica rilasciata dal medico di base.
- Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, è richiesto un titolo di soggiorno in corso di validità.
Modalità di presentazione della domanda
Le domande possono essere presentate a partire dal 17 novembre 2025 e la scadenza è fissata alle ore 12:00 del 5 dicembre 2025. È consentita la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare.
La domanda deve essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo “Allegato 1”, scaricabile dal sito istituzionale del Comune o disponibile in formato cartaceo presso l’Ufficio Servizi Sociali.
La documentazione completa deve essere presentata al Comune di Agropoli, Ufficio Protocollo, con consegna a mano oppure inviata tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it. L’oggetto della PEC deve riportare la dicitura: “AVVISO PUBBLICO NONNI CIVICI- Annualità 2025”. Le domande pervenute con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
Criteri di selezione e informazioni utili
La graduatoria sarà stilata seguendo specifici criteri di priorità:
- Valore ISEE più basso, risultante da attestazione in corso di validità.
- A parità di ISEE, avrà la precedenza il più giovane di età.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Valeriano Giffoni, Responsabile dei Servizi Sociali dell’Ente.
Per eventuali informazioni o chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al tel. 0974 827427/90 (dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00).