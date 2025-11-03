Nel cuore del Cilento Antico: un viaggio in moto tra storia, panorami e borghi senza tempo

Il 9 novembre 2025 il BMW Motorrad Club Partenope guiderà un emozionante tour in moto tra Perdifumo, Sessa Cilento e Stella Cilento.

A cura di Redazione Infocilento
Santa Maria degli Eremiti

Domenica 9 novembre 2025, alle ore 12:00 circa, le strade panoramiche del Cilento Antico si trasformeranno in un palcoscenico d’eccezione per un giro in moto organizzato dal BMW Motorrad Club Partenope. L’iniziativa, attesa da appassionati e curiosi, offrirà un percorso immerso tra borghi, storia e natura incontaminata, alla scoperta dell’anima più autentica del territorio cilentano.

Le tappe del percorso

Il tour condurrà i partecipanti attraverso alcuni dei luoghi più rappresentativi del Cilento.
Si partirà alla volta dei comuni di Perdifumo, Sessa Cilento e Stella Cilento, toccando tappe di grande fascino culturale e paesaggistico.

Tra i punti di maggiore interesse figurano Palazzo Vargas a Vatolla, dimora storica che custodisce memorie di epoche lontane, e i ruderi dell’antica Chiesa di Santa Maria degli Eremiti, situati a San Mango Cilento, frazione di Sessa Cilento. Il viaggio si concluderà nel suggestivo borgo di Stella Cilento, scrigno di tradizioni e scorci pittoreschi.

Un’esperienza di emozioni e identità territoriale

Il giro in moto si propone come un’esperienza che unisce passione, cultura e scoperta, offrendo l’occasione di vivere il Cilento da una prospettiva inedita. Come sottolineano gli organizzatori, sarà “un’esperienza fatta di storia, racconti, emozioni e bellezza, nel cuore autentico del nostro territorio”.

