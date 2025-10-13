Nel Cilento nasce un “Centro delle Eccellenze Enogastronomiche”

Un immobile comunale di Casal Velino diventa un "Centro delle Eccellenze Enogastronomiche"

A cura di Antonio Pagano
Casal Velino Veduta porto

In un’ottica di valorizzazione del proprio patrimonio e promozione turistica, il Comune di Casal Velino ha approvato la concessione in comodato d’uso gratuito di un immobile comunale alla Rete di Imprese Projenia-Cyclopes. L’immobile, situato in via Angelo Lista, sarà trasformato in un “Centro delle Eccellenze Enogastronomiche Veline a marchio DOP e IGP”. La delibera, valida per un periodo di sei anni (fino al 30 settembre 2031), sottolinea l’importanza di questa collaborazione per il raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico.

L’accordo con l’associazione

L’associazione si impegna a gestire il centro senza scopo di lucro, promuovendo il territorio cilentano attraverso un programma di attività che include eventi, manifestazioni a tema enogastronomico, e la creazione di pacchetti turistici integrati. L’amministrazione comunale ha riconosciuto che le finalità di Projenia-Cyclopes sono strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali del Comune, come la valorizzazione dei prodotti tipici locali e lo sviluppo di un turismo sociale, inclusivo e sostenibile.

La decisione di concedere l’immobile in comodato d’uso gratuito è stata presa proprio perché l’attività dell’associazione contribuirà alla crescita del territorio senza comportare alcun onere finanziario per l’ente pubblico.

