“Nel buio… la luce”: successo per lo spettacolo dell’Associazione Euphória di Montecorice. Ecco la prossima tappa

L’Associazione Euphória celebra l’inizio del nuovo anno facendo rivivere le emozioni del Canto di Natale con una versione originale, appositamente scritta per l’occasione. Il giorno 1° gennaio, nella Chiesa del SS Salvatore di Socia, a Cosentini di Montecorice, l’Associazione ha presentato “Nel buio… la luce“, scritto e diretto da Nunzia Di Rienzo, rappresentazione teatrale musicale liberamente ispirata a “A Christmas Carol” di Charles Dickens.

La storia

È la storia senza tempo del freddo e avido Ebenezer Scrooge – semplicemente Nino, nella nuova versione -che riscopre la gioia del Natale a seguito della visita di tre Spiriti che lo conducono in un viaggio tra passato, presente e futuro. Ad accompagnare la rappresentazione, che vede in scena attori piccoli e grandi, le voci del Coro Euphória, diretto da Giulia Chiariello.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita della serata: a partire dagli attori, e dai cantanti di tutte le età, che sono riusciti a trasmettere emozione. E non dimentichiamo il prezioso supporto tecnico per l’audio, le luci e il trucco. Un grazie, infine, al parroco, Don Giovanni Cairone, per averci messo a disposizione la chiesa anche per le prove”, dicono da Euphória. Il pubblico ha partecipato in silenzio, con attenzione e, a tratti, con commozione.

Le altre attività

“Lo spirito di comunità e collaborazione guida tutte le attività della nostra piccola associazione, a partire dal nostro Carnevale tradizionale, ‘Carnuluvaro mio‘, iscritto nell’inventario del beni immateriali della regione Campania. Una collaborazione che vede la partecipazione della comunità dei paesi della Socia ma anche di tanti amici di altri paesi, come nel caso del protagonista dello spettacolo di quest’anno, Ivan Volpe, di Stella Cilento”, ribadisce la presidente di Euphória, Filomena Chiariello.

L’appuntamento a Stella Cilento

Proprio a Stella Cilento si replica domenica 4 gennaio. L’appuntamento è alle ore 18 nella Chiesa di San Nicola di Bari.