Natale, la Messa della Notte in diretta su InfoCilento: ecco come seguire la celebrazione

Segui la Messa della Notte di Natale in diretta su InfoCilento. Dalle 23:30 del 24 dicembre su canale 79, web e Facebook. Celebra don Roberto Guida

Il Natale è, per eccellenza, il momento della condivisione e della vicinanza. Per onorare questo spirito e permettere a tutta la comunità di unirsi in preghiera, InfoCilento trasmetterà in diretta la tradizionale Messa della Notte di Natale.

L’appuntamento è fissato per la sera della Vigilia, il 24 dicembre. Le telecamere si accenderanno a partire dalle ore 23:30 per seguire la funzione religiosa che sarà officiata da don Roberto Guida.

Un gesto di vicinanza voluto dall’editore

La decisione di garantire una copertura capillare dell’evento nasce da una precisa volontà dell’editore, Domenico Cerruti. L’obiettivo è quello di abbattere le distanze fisiche, offrendo un servizio pubblico essenziale per il territorio.

Questa iniziativa è pensata soprattutto per coloro che si trovano lontani da casa, per chi vive fuori sede ma desidera sentirsi parte della propria comunità, e per tutte le persone che, per motivi di salute o impedimenti personali, non hanno la possibilità di recarsi fisicamente in chiesa. Grazie alla diretta, il calore della celebrazione potrà raggiungere le case di tutti, portando il messaggio del Natale ovunque ci sia una connessione o un televisore.

Dove e come seguire la diretta

Per garantire la massima accessibilità, InfoCilento ha predisposto, come sempre, una copertura multipiattaforma che abbraccia sia la televisione tradizionale che i nuovi media digitali.

Sarà possibile seguire la celebrazione attraverso i seguenti canali:

Digitale Terrestre: Sintonizzandosi sul canale 79.

Streaming Web: Collegandosi direttamente al portale InfoCilento.it.

Social Network: Attraverso la diretta sulla pagina Facebook ufficiale della testata.

L’invito è dunque per il 24 dicembre alle 23:30, per vivere insieme, anche se a distanza, il momento più atteso delle festività natalizie.

