“Natale delle Meraviglie”: Agropoli si accende di luci, musica e tradizioni

Dal 6 dicembre e fino al 6 gennaio si rinnova l’appuntamento con il “Natale delle Meraviglie” che, anche per questa edizione, promette emozioni, stupore e un’atmosfera capace di coinvolgere grandi e piccini.

L’accensione delle luminarie

Un programma diffuso, costruito grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, e associazioni locali, parrocchie, professionisti, numerose realtà del territorio.

L’accensione ufficiale delle luminarie, prevista per il 6 dicembre, darà il via a settimane di eventi e iniziative con l’obiettivo di creare un centro città vitale e festoso, capace di attrarre famiglie, giovani e turisti.

Le attrazioni

Tra le attrazioni più attese – grande novità su cui si sta lavorando – la ‘Fabbrica dei regali di Babbo Natale’. L’oratorio si trasforma in un luogo incantato dove incontrare elfi, partecipare a laboratori creativi e vivere l’esperienza del Natale in un ambiente ricco di fantasia e colori. Le attrazioni pensate per i bambini saranno come sempre il focus: tornano anche le parate dei personaggi Disney ogni domenica mattina. Nelle principali vie del centro tornano i Mercatini di Natale con sapori, artigianato, tradizioni locali e idee regalo dal sapore autentico, da piazza della Repubblica fino a via Filippo Patella, passando per piazza Vittorio Veneto, corso Garibaldi e gli scaloni del centro storico.

Il programma

Il programma culminerà con il tradizionale Capodanno in piazza, il format “One night one – Live and Dance experience. Il Capodanno del Cilento” un grande evento aperto a tutti con musica, dj set e vocalist pronti ad accompagnare il pubblico nel passaggio al nuovo anno nella serata del 1 gennaio 2026.

Una festa collettiva che punta a riunire la comunità in un clima di serenità, divertimento e condivisione che animerà tutte le frazioni del territorio, tra concerti e mostre nelle Chiese, il presepe vivente di San Francesco del borgo antico e l’animazione itinerante per i più piccoli. Consueto appuntamento conclusivo con la befana che sarà in giro per Agropoli per l’intera giornata del 6 gennaio.

Le dichiarazioni

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, e l’assessore delegato agli Eventi, Roberto Apicella, dichiarano: «Quest’anno abbiamo deciso di concentrare al centro di Agropoli le principali attrazioni del Natale delle Meraviglie, il risultato di un lavoro corale fatto della fattiva collaborazione con associazioni, parrocchie e realtà locali. Ci saranno poi anche più momenti per valorizzare il territorio e le sue frazioni e per creare occasioni di incontro e rinnovare lo spirito solidale che caratterizza il periodo natalizio».