“Mercatini di Natale tra i Murales”: Piano Vetrale si illumina di colori

Piano Vetrale si illumina di luci e colori natalizi per accogliere e trasportare nel clima delle festività tutti i visitatori. Il 16-17 e il 22-23 dicembre la “Proloco Paolo de Matteis” organizza la prima edizione dei “Mercatini di Natale tra i Murales” e il Presidente Luigi Inverso, ringraziando il vicepresidente Carmelo Infante e il consigliere Giancarmine D’Ambrosio per l’organizzazione, invita tutti nel Paese dei Murales per fruire non solo delle bellezze artistiche del borgo ma anche di stand espositivi di tutti i tipi, dall’artigianato alla gastronomia; dall’oggettistica ai sapori del Natale.

Attività dedicate ai più piccoli

Saranno attivi laboratori artistici per bambini e percorsi emozionali per chi vuole conoscere meglio il borgo cilentano grazie alle cuffie e soprattutto alla traccia audio realizzata dal Collettivo Lunazione durante il progetto “Hosting on the road” a Piano Vetrale, concerti e scorci decorati con un’attenzione particolare ai materiali di riciclo.

Il 23 i Kiepò in concerto

In particolare domenica 23 alle 19:00 circa si esibiranno i Kiepò con lo spettacolo “Ricordo re Natale”: momento emozionante e reso ancora più solenne poiché ospitato nella chiesa di S. Sofia. Nel pomeriggio della stessa giornata l’Associazione “Mediterranea” terrà un convegno sulla storia e l’autenticità del dolce tipico natalizio “Lo struffolone di Salento” presso il Centro Socio Culturale “Paolo De Matteis”. Se è necessaria una pausa durante la passeggiata, sono previste proiezioni cinematografiche a tema per grandi e piccoli in una location…”nobiliare”!