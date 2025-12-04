Natale a Capaccio Paestum tra tradizione, musica e festa in ogni contrada. Parla l’assessore, Alessandra Senatore

Il cartellone coinvolge tutte le contrade e punta a valorizzare la magia del Natale

A cura di Serena Vitolo

Anche la città di Capaccio Paestum lavora ad un lungo periodo di iniziative natalizie che andrà in scena dal 7 dicembre al 6 gennaio. 

Gli eventi

Il cartellone, realizzato in collaborazione con associazioni locali, parrocchie e realtà culturali del territorio, coinvolge tutte le contrade e punta a valorizzare la magia del Natale attraverso momenti di condivisione, spettacolo e tradizione dedicati a grandi e piccoli.

Ad intervenire ai microfoni di InfoCilento nel programma mattutino Anteprima News, Alessandra Senatore, assessore di Capaccio Paestum che ha sottolineato l’importanza di queste iniziative per rafforzare l’identità locale e creare momenti di aggregazione per tutti i cittadini.

Leggi anche:

Nuovo vicecomandante per la Polizia Municipale di Capaccio Paestum

Il commento

“Abbiamo voluto proporre un Natale diffuso, che coinvolga tutte le comunità del nostro territorio – sottolinea – un calendario ricco di tradizioni, musica, cultura e iniziative per famiglie, con l’obiettivo di far vivere Capaccio Paestum in un clima di festa e comunità”.

Concerti gospel, mostra dei presepi eventi che scandiranno questo periodo magico, parate in costume e tante occasioni di festa per i più piccoli andranno a ravvivare le varie contrade di questo ampio territorio afferente al comune di Capaccio Paestum.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Certosa

“Domeniche al Museo”: ecco le attività nei Parchi di Paestum e Velia e alla Certosa di San Lorenzo a Padula

Tante attività in programma per la prima domenica del mese di dicembre

Mario Conte, sindaco di Eboli

Eboli, attesa per il Consiglio comunale: approvazione del bilancio e azzeramento della Giunta Conte

Il Consiglio Comunale è indetto per giovedì 11 dicembre. In quella data…

Salerno celebra l’unicità di ogni persona con l’iniziativa “I’m not disabled”

L’iniziativa, voluta dal Comune di Salerno e dall’Ambito S5, in collaborazione con…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.