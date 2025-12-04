Natale a Capaccio Paestum tra tradizione, musica e festa in ogni contrada. Parla l’assessore, Alessandra Senatore

Anche la città di Capaccio Paestum lavora ad un lungo periodo di iniziative natalizie che andrà in scena dal 7 dicembre al 6 gennaio.

Gli eventi

Il cartellone, realizzato in collaborazione con associazioni locali, parrocchie e realtà culturali del territorio, coinvolge tutte le contrade e punta a valorizzare la magia del Natale attraverso momenti di condivisione, spettacolo e tradizione dedicati a grandi e piccoli.

Ad intervenire ai microfoni di InfoCilento nel programma mattutino Anteprima News, Alessandra Senatore, assessore di Capaccio Paestum che ha sottolineato l’importanza di queste iniziative per rafforzare l’identità locale e creare momenti di aggregazione per tutti i cittadini.

Leggi anche: Nuovo vicecomandante per la Polizia Municipale di Capaccio Paestum

“Abbiamo voluto proporre un Natale diffuso, che coinvolga tutte le comunità del nostro territorio – sottolinea – un calendario ricco di tradizioni, musica, cultura e iniziative per famiglie, con l’obiettivo di far vivere Capaccio Paestum in un clima di festa e comunità”.

Concerti gospel, mostra dei presepi eventi che scandiranno questo periodo magico, parate in costume e tante occasioni di festa per i più piccoli andranno a ravvivare le varie contrade di questo ampio territorio afferente al comune di Capaccio Paestum.