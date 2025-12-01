Capaccio Paestum: svelato il ricco programma degli eventi natalizi

L’Amministrazione comunale di Capaccio Paestum, guidata dal sindaco Gaetano Paolino, ha definito il calendario degli eventi natalizi in programma dal 7 dicembre al 6 gennaio. Il cartellone, realizzato in collaborazione con associazioni locali, parrocchie e realtà culturali del territorio, coinvolge tutte le contrade e punta a valorizzare la magia del Natale attraverso momenti di condivisione, spettacolo e tradizione dedicati a grandi e piccoli.

“Abbiamo voluto proporre un Natale diffuso, che coinvolga tutte le comunità del nostro territorio – sottolinea il sindaco Gaetano Paolino – un calendario ricco di tradizioni, musica, cultura e iniziative per famiglie, con l’obiettivo di far vivere Capaccio Paestum in un clima di festa e comunità”.

Il programma degli eventi

L’avvio ufficiale delle festività è previsto per domenica 7 dicembre con l’accensione dell’albero di Natale a Spinazzo, cui seguirà l’8 dicembre una giornata all’insegna di bolle e magia in piazza Tempone, al Capoluogo. Nel centro urbano di Capaccio Scalo sarà inaugurato il villaggio natalizio in Piazza Santini e verranno accese le luminarie artistiche che illumineranno vie, edifici e piazze.

Il programma proseguirà con una fitta serie di appuntamenti che include concerti, parate, laboratori, tombolate e l’esposizione dei presepi artigianali al NEXT (ex Tabacchificio), visitabile dal 23 dicembre al 7 gennaio. Intanto è stato già pubblicato l’avviso esplorativo per raccogliere manifestazioni d’interesse relative al tradizionale Concerto di Capodanno, che si terrà il 31 dicembre in Piazza Santini.

Il calendario proseguirà con il concerto gospel dei Lions Clubs International alla Basilica Paleocristiana il 18 dicembre, seguito il 19 dicembre dal Concerto di Natale nella stessa suggestiva cornice. Il 20 dicembre il Borgo Nuovo ospiterà l’evento “Incanto a Borgo Nuovo”, accompagnato da una tombolata comunitaria. Il 21 dicembre la chiesa di Santa Maria Assunta alla Licinella sarà teatro dell’appuntamento “Armonie sotto l’albero”, mentre a Capaccio Scalo le strade si animeranno con la Merry Christmas Parade. La Licinella tornerà protagonista il 22 dicembre con il Festival “A Licinella”.

Un calendario ricco per grandi e piccini

Il 26 dicembre, nella Piazzetta della Basilica, si terrà il concerto “La sera dei miracoli”, mentre il 28 dicembre il NEXT accoglierà il concerto di Michele Ricciardi e, nello stesso giorno, al Capoluogo, si svolgerà la tradizionale Passeggiata di Natale con gli artisti folcloristici e gli zampognari. Il 30 dicembre il NEXT ospiterà un nuovo concerto gospel; il 3 gennaio sarà invece dedicato ai più piccoli, con lo spettacolo “Fiabe – La Macchina dei Sogni” accompagnato da un laboratorio creativo. Sempre il 3 gennaio, all’Hotel Ariston, si terrà la tombolata unificata.

Il 5 gennaio a Spinazzo avrà luogo la tombolata “La Rinascita”, mentre il 6 gennaio la Befana arriverà in camper in Piazza Santini e, come da tradizione, raggiungerà poi il Capoluogo a cavallo della sua scopa, portando doni e racconti ai bambini. Nella stessa giornata, a Sala Erika di Capaccio Scalo, si svolgerà la tombola sociale. Per tutto il periodo natalizio, inoltre, al NEXT sarà possibile visitare il percorso artigianale “Il presepe: dalla Genesi alla Tradizione”.