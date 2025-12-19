Nascono gli Street Sons: dal Cilento un nuovo patch club motociclistico

A guidare il club è il Presidente Marco Bello

A cura di Comunicato Stampa
Street Sons

Dalla passione per le due ruote nasce Street Sons, nuovo patch club con radici nel Cilento. Dopo l’esperienza come associazione, il gruppo compie un salto di identità e si presenta in forma strutturata, puntando su fratellanza, rispetto e appartenenza.

Con il tempo la presenza si è ampliata anche su Salerno, rafforzando la rete sul territorio provinciale.

Gli Street Sons

Gli Street Sons sono supporter Bandidos e si inseriscono in un contesto biker dove simboli, lealtà e identità contano davvero. A guidare il club è il Presidente Marco Bello.

