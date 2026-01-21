Nasce “Avanti Eboli – PSI”, al via la fase costituente

Si apre anche a Eboli la fase costituente di “Avanti Eboli – PSI”, il progetto politico promosso dal Partito Socialista Italiano. A darne notizia è il consigliere comunale di maggioranza Vito Maratea.

Il progetto

L’iniziativa, inserita nel percorso nazionale “Avanti PSI” lanciato dal segretario Enzo Maraio, punta a coinvolgere cittadini, forze sociali e mondo civico in un cammino pubblico e partecipato, ispirato ai valori del riformismo socialista, civico e laico.

La presentazione

La presentazione ufficiale si terrà lunedì 26 gennaio alle ore 11, nell’Aula Consiliare “I. Bonavoglia”, alla presenza dei dirigenti provinciali, regionali e nazionali del partito.

“Avanti Eboli” nasce con l’obiettivo di costruire una nuova idea di città, mettendo al centro sanità di prossimità, lavoro sicuro, diritti sociali e partecipazione, avviando un confronto concreto per superare immobilismo e conflittualità e guardare al futuro della comunità ebolitana.