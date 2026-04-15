Mutti assume a Oliveto Citra: 400 opportunità di lavoro per la campagna pomodoro 2026

Il Gruppo Mutti, leader indiscusso nel mercato europeo dei derivati del pomodoro, ha ufficialmente dato il via alla ricerca di 400 collaboratori stagionali per lo stabilimento di Oliveto Citra, in provincia di Salerno. L’iniziativa si inserisce nella pianificazione della campagna estiva 2026, il momento cruciale in cui l’azienda trasforma la materia prima conferita da oltre 800 famiglie di agricoltori partner, garantendo la massima freschezza del prodotto.

Le figure professionali ricercate e i profili richiesti

L’offerta lavorativa copre un ampio spettro di competenze e mansioni, riflettendo la complessità del ciclo produttivo di un’eccellenza agroalimentare. Le posizioni aperte includono analisti addetti al controllo qualità, addetti alle campionature, operatori di linea, nonché periti meccanici ed elettrici.

L’azienda rivolge la propria attenzione anche a diplomati e laureandi in discipline scientifiche, offrendo loro l’opportunità di maturare un’esperienza significativa in un contesto industriale d’avanguardia durante il periodo compreso tra luglio e settembre.

Il valore strategico della campagna estiva

Per Mutti, la trasformazione del pomodoro non è solo un processo industriale, ma il cuore pulsante della propria attività economica. In circa 75 giorni si concentra il lavoro che permette la distribuzione dei prodotti durante tutto il resto dell’anno.

Federico Luddi, HR Director di Mutti, ha sottolineato l’importanza di questa fase: “Nei mesi estivi trasformiamo tutto il pomodoro che poi distribuiamo durante l’anno: sono 75 giorni, ma fondamentali per il nostro lavoro e per i risultati dell’azienda. I collaboratori stagionali sono una parte essenziale di questo processo. Con loro condividiamo responsabilità e opportunità, offrendo loro un’esperienza concreta sul campo, contratti a tutele piene e la possibilità di crescere professionalmente.”

Inquadramento contrattuale e requisiti per la candidatura

Un elemento distintivo della proposta di Mutti riguarda il trattamento contrattuale. A testimonianza del valore attribuito al personale stagionale, l’azienda applica il Ccnl dell’industria alimentare e il contratto integrativo Mutti, garantendo condizioni retributive competitive e le medesime tutele previste per gli oltre 500 dipendenti fissi del Gruppo.

Per poter accedere alle selezioni, gli aspiranti candidati devono possedere i seguenti requisiti:

Maggiore età ;

; Possesso di un’ automobile per gli spostamenti;

per gli spostamenti; Piena disponibilità a lavorare su turni, inclusi i festivi e le ore notturne, nel periodo che va dal 1° luglio al 10 ottobre.

L’azienda ha inoltre precisato che verrà data priorità a coloro che hanno già prestato servizio presso gli stabilimenti Mutti in occasione delle passate campagne stagionali, valorizzando così l’esperienza e la continuità operativa.