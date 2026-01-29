Musei gratis nel salernitano, torna l’appuntamento con la cultura il 1 febbraio

Domenica 1 febbraio torna l'accesso gratuito ai musei statali. Scopri l'elenco dei siti aperti in provincia di Salerno e le modalità di prenotazione

Redazione Infocilento
Paestum

Il Ministero della Cultura rinnova l’iniziativa che prevede l’accesso gratuito nei luoghi della cultura statali per domenica 1 febbraio. Il provvedimento, che si ripete ciclicamente, conferma l’apertura dei siti con i consueti orari di esercizio. Per garantire una gestione ottimale dei flussi, resta consigliata o obbligatoria la prenotazione laddove specificamente previsto dai singoli istituti.

Il bilancio del successo nazionale

L’obiettivo del Ministero è consolidare il trend di crescita che sta interessando il settore museale italiano. I dati confermano un forte interesse da parte dei visitatori: la precedente edizione del 4 gennaio ha infatti registrato un’affluenza di 223.018 ingressi in una sola giornata su scala nazionale. Per agevolare l’utenza nella pianificazione delle visite e nella gestione delle prenotazioni, le autorità competenti invitano a consultare l’applicazione ufficiale “Musei Italiani”.

I siti aderenti in provincia di Salerno

Il territorio salernitano offre una copertura capillare per questa giornata dedicata al patrimonio storico e artistico. Tra i principali poli di attrazione figurano i Parchi archeologici di Paestum e Velia, dove l’ingresso gratuito riguarderà sia le vaste aree archeologiche all’aperto sia le collezioni del Museo.

Leggi anche:

“Domeniche al Museo”: ecco le attività nei Parchi di Paestum e Velia e alla Certosa di San Lorenzo a Padula

Di seguito si riportano i siti statali della provincia di Salerno che partecipano all’iniziativa:

  • Padula: Certosa di San Lorenzo.
  • Pontecagnano Faiano: Museo archeologico nazionale, Parco archeologico di Pontecagnano e Parco archeologico urbano dell’antica Picentia.
  • Eboli: Museo archeologico nazionale.
  • Sarno: Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno e Teatro romano.
  • Sala Consilina: Museo archeologico nazionale.
  • Buccino: Parco archeologico urbano dell’antica Volcei.
Condividi questo articolo
Articolo precedente Polizia Battipaglia, quindicenni picchiate in via Italia: scatta la denuncia
Articolo Successivo Atena Lucana, auto contro muretto: quattro feriti
Nessun commento