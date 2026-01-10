Muore a 17 anni: sindaco proclama il lutto cittadino

Dolore e tristezza sono i sentimenti che dalle prime ore della mattinata hanno interessato l’intera comunità del Golfo di Policastro e del Basso Cilento per la prematura morte di Carlo Nicolella, un 17enne residente con la sua famiglia, a Torre Orsaia.

Il lutto

La scomparsa del giovane, ricoverato da alcuni giorni presso il reparto Utic dell’ospedale “Immacolata” di Sapri, sembra sia avvenuta a causa di una miocardite che pare non abbia lasciato scampo al ragazzo.

Una notizia che ha sconvolto la famiglia di Carlo ma anche tutti coloro che lo conoscevano e che questa mattina sono stati travolti dalla terribile notizia.

Tanti i messaggi di cordoglio che nel corso della mattinata sono giunti alla famiglia affranta dal dolore.

A stringersi attorno alla famiglia di Carlo l’amministrazione comunale di Torre Orsaia guidata dal Sindaco Pietro Vicino che ha già disposto il lutto cittadino nel giorno in cui si terranno i funerali del giovane. Al momento la salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. La procura di Lagonegro dovrà stabilire se disporre ulteriori esami o liberarla. La famiglia, comunque, non ha presentato denuncia.

Le parole del sindaco

“La comunità torrese è attonita per l’evento tragico che ci ha colpito all’improvviso – ha affermato il Sindaco Pietro Vicino – L’amministrazione tutta si unisce all’improvvisa e prematura perdita del ragazzo Oggi è un giorno tristissimo per la comunità di Torre Orsaia”.