Movida violenta a Vallo della Lucania, arrestato 36enne

Infastidisce i clienti di un’attività commerciale e provoca dei danni al suo interno: arrestato un giovane di Vallo della Lucania.

I fatti

Nottata movimentata quella appena trascorsa nella cittadina di Vallo della Lucania. Un 36enne del posto, nel corso della serata, ha causato non pochi problemi agli avventori di un noto bar, presente nella centrale via Angelo Rubino, ed anche al personale presente. Oltre a provocare danneggiamenti all’interno dell’esercizio commerciale.

Motivi, quest’ultimi, che hanno indotto alcuni presenti ad allertare le forze dell’ordine. Giunti sul posto, i carabinieri del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania, insieme ai sanitari del 118, hanno tentato in vari modi di calmare il 36enne che invece ha continuato ad agitarsi, inveendo e scagliandosi anche contro i militari.

L’uomo successivamente è stato arrestato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti all’interno dell’esercizio commerciale.