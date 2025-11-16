Movida violenta a Vallo della Lucania, arrestato 36enne

È successo ieri sera. L’uomo dovrà rispondere di danneggiamenti e resistenza a pubblico ufficiale

A cura di Maria Emilia Cobucci
Incidente Capaccio

Infastidisce i clienti di un’attività commerciale e provoca dei danni al suo interno: arrestato un giovane di Vallo della Lucania.

I fatti

Nottata movimentata quella appena trascorsa nella cittadina di Vallo della Lucania. Un 36enne del posto, nel corso della serata, ha causato non pochi problemi agli avventori di un noto bar, presente nella centrale via Angelo Rubino, ed anche al personale presente. Oltre a provocare danneggiamenti all’interno dell’esercizio commerciale.

Motivi, quest’ultimi, che hanno indotto alcuni presenti ad allertare le forze dell’ordine. Giunti sul posto, i carabinieri del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania, insieme ai sanitari del 118, hanno tentato in vari modi di calmare il 36enne che invece ha continuato ad agitarsi, inveendo e scagliandosi anche contro i militari.

L’uomo successivamente è stato arrestato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti all’interno dell’esercizio commerciale.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Municipio Casal Velino

Casal Velino: va in pensione ma continuerà a collaborare con il Comune

L'ex dipendente andrà a supportare gratuitamente il Settore di Polizia Municipale del…

Fiamme sulla SS18 a Eboli: auto prende fuoco e il conducente fugge

È successo questa notte. Indagini in corso

Capaccio Paestum, auto con cinque ragazzi a bordo finisce in un canale. Paura a Gromola

È successo nella notte. Per un giovane si è reso necessario il…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79