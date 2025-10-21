Movida “rumorosa” a Vallo della Lucania: Miraldi: “Serve equilibrio tra le parti”. Parola ai cittadini

Al centro delle polemiche, la musica diffusa nei fine settimana, ritenuta da diversi abitanti eccessivamente rumorosa e fonte di disturbo fino a tarda notte

A cura di Chiara Esposito

Nelle ultime settimane il tema della movida nel centro cittadino di Vallo della Lucania, è diventato oggetto di confronto acceso tra residenti, amministrazione e gestori dei locali.

Monta la protesta

Al centro delle polemiche, la musica diffusa nei fine settimana, ritenuta da diversi abitanti eccessivamente rumorosa e fonte di disturbo fino a tarda notte. Alcuni cittadini hanno segnalato situazioni di disagio dovute a schiamazzi e diffusione sonora oltre le due del mattino, descrivendo la piazza principale come una “discoteca a cielo aperto”.

Le richieste

Le richieste rivolte al Comune puntano a un maggiore controllo dei decibel e al rispetto degli orari di chiusura, con l’obiettivo di tutelare la quiete pubblica e il diritto al riposo. Sul fronte opposto, i titolari dei locali e numerosi giovani difendono la vivacità serale come elemento indispensabile per mantenere viva la città e sostenere l’economia locale.

La posizione degli operatori

Secondo molti operatori, una regolamentazione troppo rigida rischierebbe di penalizzare le attività commerciali e di spingere i giovani verso altri centri della zona. A intervenire nel dibattito è stato anche l’assessore comunale Pietro Miraldi, che ha invitato le parti a un confronto costruttivo.

“È vero, qualche sabato sera la musica può essere risultata un po’ alta e può dar fastidio a qualcuno – ha dichiarato – ma i giovani devono restare a Vallo e vivere qui. Bisogna trovare il giusto equilibrio, a tutto c’è una soluzione”.

Leggi anche:

Vallo della Lucania, i gestori dei locali difendono la movida: “Non spegnete la vita della piazza”

L’amministrazione comunale sta valutando possibili misure per conciliare il diritto al divertimento con quello al riposo, attraverso controlli più mirati e un dialogo costante tra residenti e operatori del settore. L’obiettivo, secondo quanto trapela da Palazzo di Città, è garantire una movida sostenibile, che possa convivere con le esigenze di chi in centro ci vive tutto l’anno.

Parola ai cittadini

Dopo le proteste dei residenti per i rumori notturni e la decisione dei gestori dei locali di sospendere le serate in segno di protesta, il paese si divide tra chi chiede più quiete e chi difende gli spazi di socialità. Le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto i cittadini per ascoltare la loro posizione in merito.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vipera

Ospedale di Roccadaspide, 62enne di Aquara soccorso dopo essere stato morso da una vipera

Tempestivo ed essenziale l’intervento di tutti i sanitari in servizio presso il…

Gianfranca Di Luca

Piano di Zona S9, al via i micronidi, la coordinatrice Di Luca: “E’ un fiore all’occhiello”

È un servizio completamente gratuito per le famiglie appartenenti all'ambito S9 che…

Aula scolastica

Stop al taglio di 23 scuole: la Campania vince il ricorso contro il Ministero dell’Istruzione

La Regione Campania vince al TAR contro il Ministero dell'Istruzione sul ridimensionamento…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79