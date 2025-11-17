Moriva oggi Luigi Mercantini, il “papà” della Spigolatrice di Sapri

Ricorre oggi l’anniversario della morte di Luigi Mercantini, avvenuta il 17 novembre 1872 a Palermo. Nato a Ripatransone, nelle Marche, il 19 settembre 1821, Mercantini fu protagonista delle vicende risorgimentali e autore di celebri inni patriottici, tra cui quello dedicato a Garibaldi.

Considerato oggi un autore “minore” della letteratura italiana e poco conosciuto dagli studenti, resta immortale grazie ai versi della poesia La Spigolatrice di Sapri: “Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti!”, che un tempo si imparava a memoria nelle scuole.

La Spigolatrice di Sapri

La Spigolatrice di Sapri fu composta nel 1857 e racconta l’impresa di Carlo Pisacane e dei suoi uomini, sbarcati nel basso Cilento per liberare il Sud dall’oppressione borbonica. Ispirata alle antiche chanson de geste e all’epica classica, la poesia narra la vicenda dal punto di vista di una giovane spigolatrice, che assiste all’arrivo dei combattenti e si innamora di uno di loro.

Lo stile tardoromantico, ricco di ripetizioni e slanci lirici, anticipa il tragico epilogo. L’opera fu subito apprezzata, anche da Giovanni Pascoli, e ha continuato a influenzare la cultura italiana: Luigi Tenco riprese i celebri versi nel brano Ciao amore ciao, inizialmente intitolato Li vidi tornare. La figura della spigolatrice è stata più volte evocata anche nel cinema, consolidando il mito di quella giovane “dagli occhi azzurri e i capelli biondi”.

Un simbolo di Sapri

La spigolatrice è divenuta simbolo identitario e attrazione turistica a Sapri. Dal 25 giugno 1994 una statua la raffigura sullo scoglio dello Scialandro, mentre dal 25 settembre 2022 un secondo monumento è stato collocato sul lungomare.

La nuova opera, realizzata dall’artista Emanuele Stifano, ha suscitato ampio dibattito. Criticata da alcuni per le forme giudicate “sessiste” e lontane dall’immagine descritta da Mercantini, è stata al centro di discussioni televisive e giornalistiche anche a livello internazionale.

Oggi, tuttavia, la statua è diventata un luogo simbolico: giovani, turisti e coppie di sposi vi si recano per scattare una foto ricordo, trasformando la Spigolatrice in un segno di buona fortuna.

La poesia di Luigi Mercantini

«Eran trecento, eran giovani e forti,

e sono morti!’ ‘

Me ne andava al mattino a spigolare

quando ho visto una barca in mezzo al mare:

era una barca che andava a vapore,

e alzava una bandiera tricolore.

All’isola di Ponza si è fermata,

è stata un poco e poi si è ritornata;

s’è ritornata ed è venuta a terra;

sceser con l’armi, e a noi non fecer guerra.

Eran trecento, eran giovani e forti,

e sono morti!

Sceser con l’armi e a noi non fecer guerra,

ma s’inchinaron per baciar la terra.

Ad uno ad uno li guardai nel viso:

tutti aveano una lagrima e un sorriso.

Li disser ladri usciti dalle tane,

ma non portaron via nemmeno un pane;

e li sentii mandare un solo grido:

“Siam venuti a morir pel nostro lido”.

Eran trecento, eran giovani e forti,

e sono morti!

Con gli occhi azzurri e coi capelli d’oro

un giovin camminava innanzi a loro.

Mi feci ardita, e, presol per la mano,

gli chiesi: “Dove vai, bel capitano?”

Guardommi, e mi rispose: “O mia sorella,

Vado a morir per la mia patria bella”.

Io mi sentii tremare tutto il core,

né potei dirgli: “V’aiuti il Signore!”

Eran trecento, eran giovani e forti,

e sono morti!

Quel giorno mi scordai di spigolare,

e dietro a loro mi misi ad andare:

due volte si scontrâr con li gendarmi,

e l’una e l’altra li spogliâr dell’armi:

ma quando fûr della Certosa ai muri,

s’udirono a suonar trombe e tamburi;

e tra ’l fumo e gli spari e le scintille

piombaron loro addosso più di mille.

Eran trecento, eran giovani e forti,

e sono morti!

Eran trecento e non voller fuggire,

parean tre mila e vollero morire;

ma vollero morir col ferro in mano,

e avanti a loro correa sangue il piano:

fin che pugnar vid’io per lor pregai,

ma a un tratto venni men, né più guardai:

io non vedea più fra mezzo a loro

quegli occhi azzurri e quei capelli d’oro.

Eran trecento, eran giovani e forti,

e sono morti!»