Morigerati ospita “La Restanza – Il senso dei Borghi”: il futuro delle Aree Interne

“La Restanza- Il senso dei borghi” è il tema del convegno organizzato dal comune di Morigerati per sabato prossimo 21 giugno alle ore 11,00 presso il Centro Sociale.

Gli interventi

Parteciperanno il Sindaco di Morigerati Guido Florenzano, il Presidente del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Giuseppe Coccorullo, il docente universitario Francesco Vespasiano, il giornalista Antonio Corbisiero e il filmaker Jepis Rivello.

Tema cruciale: lo spopolamento

Nell’ ultimo secolo Morigerati è stato afflitto da un progressivo spopolamento e solo recentemente la tendenza ha iniziato via via a invertirsi, grazie a progetti avviati alcuni anni fa e nel frattempo rimasti quasi sotterranei. Per poi riaffiorare in una sorta di risorgiva sociale. Il paese conta non più di cinquecento anime. Ma si trova in una zona strategica vicino Sapri e immerso in lussureggianti uliveti. C’è un museo etnografico e l’oasi naturalistica del WWF. Attrattive per incentivare ad investire nel borgo. Il sociologo dell’Università di Benevento Francesco Vespasiano ha scritto due libri sulle Aree interne. L’ultimo “La questione delle aree interne” per l’editore Franco Angeli. Il volume è un’analisi sociologica di una tematica che vede le istituzioni europee e italiane impegnate nel tentativo di trovare le strategie politiche, economiche e sociali più idonee per affrontarla e risolverla, almeno nei suoi aspetti più insostenibili.

“Con questo incontro- afferma il sindaco Guido Florenzano– vogliamo richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e della politica nazionale a creare incentivi per evitare lo spopolamento e l’emigrazione dei giovani. Di questo parlerà anche il giornalista Antonio Corbisiero che da tempo è impegnato a raccontare storie di “Restanza”. Jepis Rivello dal canto suo a Caselle in Pittari gestisce un centro culturale e raccoglie esperienze di giovani che decidono di investire risorse e restare nei luoghi di origine che diventano filmati.

Grande è l’attenzione anche del Parco del Cilento che, attraverso il suo Presidente, sabato prossimo porterà all’incontro di Morigerati un contributo di idee e progettualità per lo sviluppo del territorio. Modera il Convegno la giornalista Marianna Vallone