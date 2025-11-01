Montesano sulla Marcellana. Svastica dietro il cartello dedicato alle vittime della Shoah: il Comune interviene

Una svastica disegnata su un muro alle spalle del cartello che ricorda le vittime della Shoah, nel pieno centro del paese, ha destato indignazione tra i cittadini. La segnalazione è arrivata da un residente, che ha diffuso alcune foto del simbolo nazista visibile dietro la targa commemorativa.

La segnalazione

Secondo quanto emerso, il disegno sarebbe stato fatto già da qualche tempo, ma solo di recente diversi cittadini hanno chiesto un intervento per la sua rimozione, sottolineando anche le condizioni logorate del cartello stesso, che potrebbe essere sostituito.

L’intervento del Comune

Il Comune, guidato dal sindaco Giuseppe Rinaldi, è intervenuto prontamente, facendo cancellare la svastica dal muro e condannando quanto accaduto.