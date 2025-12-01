Montesano sulla Marcellana: strada ghiacciata, auto si ribalta sulla SP103

Momenti di paura questa mattina a Montesano sulla Marcellana. Intorno alle ore 07:30 si è verificato un incidente stradale lungo la SP 103, precisamente in località Cessuta. Secondo le prime ricostruzioni basate su quanto accaduto sul posto, un camion proveniente dalla Basilicata avrebbe parzialmente invaso la corsia opposta.

Nel tentativo di evitare l’impatto con il mezzo pesante, un’automobile che sopraggiungeva da Montesano ha effettuato una manovra che ha portato il veicolo a perdere aderenza e a ribaltarsi.

Le condizioni della strada e l’arrivo dei soccorsi

Un fattore determinante nella dinamica dell’incidente sembra essere stato lo stato del manto stradale; al momento del sinistro, infatti, la strada era ghiacciata, condizione che ha verosimilmente complicato la tenuta dei veicoli.

All’interno dell’auto ribaltata, il conducente è rimasto ferito, pur rimanendo vigile e cosciente subito dopo l’impatto. Sul luogo dell’accaduto si è rimasti in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e dell’autoambulanza per prestare le prime cure al ferito.

Per quanto riguarda la viabilità, il tratto interessato è risultato parzialmente transitabile alle auto, con inevitabili rallentamenti dovuti alla presenza dei mezzi incidentati sulla carreggiata.