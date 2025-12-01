Montesano sulla Marcellana: strada ghiacciata, auto si ribalta sulla SP103

Conducente ferito ma vigile. Traffico rallentato e presenza di ghiaccio, probabilmente determinante per il sinistro

A cura di Ernesto Rocco
Strada ghiacciata

Momenti di paura questa mattina a Montesano sulla Marcellana. Intorno alle ore 07:30 si è verificato un incidente stradale lungo la SP 103, precisamente in località Cessuta. Secondo le prime ricostruzioni basate su quanto accaduto sul posto, un camion proveniente dalla Basilicata avrebbe parzialmente invaso la corsia opposta.

Nel tentativo di evitare l’impatto con il mezzo pesante, un’automobile che sopraggiungeva da Montesano ha effettuato una manovra che ha portato il veicolo a perdere aderenza e a ribaltarsi.

Le condizioni della strada e l’arrivo dei soccorsi

Un fattore determinante nella dinamica dell’incidente sembra essere stato lo stato del manto stradale; al momento del sinistro, infatti, la strada era ghiacciata, condizione che ha verosimilmente complicato la tenuta dei veicoli.

Leggi anche:

Vallo di Diano, il Distretto Diffuso del Commercio punta sui giovani: successo per il workshop su nuova imprenditoria e Silver Economy

All’interno dell’auto ribaltata, il conducente è rimasto ferito, pur rimanendo vigile e cosciente subito dopo l’impatto. Sul luogo dell’accaduto si è rimasti in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e dell’autoambulanza per prestare le prime cure al ferito.

Per quanto riguarda la viabilità, il tratto interessato è risultato parzialmente transitabile alle auto, con inevitabili rallentamenti dovuti alla presenza dei mezzi incidentati sulla carreggiata.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Medico

Carenza di personale al Centro di Salute Mentale: a rischio chiusura l’Unità Operativa di Eboli – Contursi Terme

La UIL FPL, attraverso il Coordinatore Provinciale Vito Sparano, ha indirizzato una…

Concerto

Eboli, scippi e tensione al concerto di Marracash: rubate due collane al Palasele

Momenti di tensione al Palasele di Eboli durante il concerto di Marracash.…

Capaccio Paestum, sventato furto in abitazione: ladri immortalati dalle telecamere

Non si arresta l'ondata di furti a Capaccio Paestum. Sabato alcuni individui…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.