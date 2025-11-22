Grandinata sulla Cilentana, disagi alla circolazione

Il maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto sul territorio sta causando numerosi disagi. Il freddo non ha portato soltanto la suggestione dei paesaggi imbiancati, ma anche problemi alla circolazione. Si procede a passo d’uomo sulle strade invase dalla neve, in particolare lungo la Sella del Corticato, che collega il Cilento con il Vallo di Diano.

La situazione sulla Cilentana

Criticità si registrano anche sulla Cilentana, tra Ceraso e Cuccaro Vetere, dove nella tarda mattinata una violenta grandinata ha imbiancato la carreggiata, rendendo l’asfalto estremamente scivoloso.

Anas ricorda che nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile è in vigore l’obbligo di avere catene a bordo o pneumatici invernali sui tratti delle strade statali e dei raccordi autostradali campani maggiormente esposti al rischio di nevicate o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.

Il maltempo continuerà anche nelle prossime ore: la Protezione Civile ha infatti prorogato l’allerta meteo fino alle 8 di domani. Per oggi sono previste piogge diffuse e un costante calo delle temperature, con minime particolarmente basse nelle zone interne. Nel Cilento situazione in miglioramento nella gioranta di domenica, ma pioggia e freddo saranno protagonisti dell’inizio della prossima settimana.